18. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, Alanis Obomsawin’i ağırlıyor

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, 14-19 Haziran 2025 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.
Festivalde; toplumsal hafıza, insan hakları ve kültürel çeşitlilik gibi önemli temalar öne çıkıyor.
Festivalin bu yılki konuklarından biri, Kanada Ulusal Film Kurulu (NFB) bünyesinde uzun yıllar belgesel çalışmalarına imza atan Alanis Obomsawin olacak.
Obomsawin'in 12 filminden oluşan bir retrospektif festival programında yer alırken, yönetmen ayrıca bir sinema dersi de verecek.
Abenaki topluluğuna mensup olan Obomsawin, 1970’lerden itibaren gerçekleştirdiği belgesellerde başta Kuzey Amerika’daki yerli topluluklar olmak üzere, farklı coğrafyalardaki azınlıkların yaşadığı deneyimlere odaklanıyor.
Festival programından öne çıkanlar:
14 Haziran
13:30 – Bellekvari: KuirFest'in Sözlü Tarihi
15:30 – 100: İnsan Apoyevmatini ile Doğar, Apoyevmatini ile Ölür ve Mardiros'dan Bu Yana
17:30 – Kavak Ağacının Gölgesinde
15 Haziran
16:00 – E Blok Daire 5 ve Bir Garip Rüya Rengi
17 Haziran
15:30 – Ezda ve Domates Biber Depresyon
17:30 – Sürgün Asla Bitmez
18 Haziran
15:30 – Bir Arkadaşlık Hatırası ve Seva
17:30 – Bazen Hep Birlikte
19 Haziran
15:30 – İris Yürüyüşü ve Biz Radyoyu Çok Sevdik
17:30 – Elibirlik: Yırcalı Kadınlar ve Traugott
Festival hakkında detaylı bilgiye resmi web sitesinden ulaşmak mümkün. (TY)