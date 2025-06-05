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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 13:18
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 13:23
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18. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, Alanis Obomsawin’i ağırlıyor

Toplumsal hafıza, insan hakları ve kültürel çeşitlilik temalarına odaklanan belgesel günleri, 14-19 Haziran 2025’te Pera Müzesi’nde düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
18. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, Alanis Obomsawin’i ağırlıyor
Alanis Obomsawin

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, 14-19 Haziran 2025 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Festivalde; toplumsal hafıza, insan hakları ve kültürel çeşitlilik gibi önemli temalar öne çıkıyor.

Festivalin bu yılki konuklarından biri, Kanada Ulusal Film Kurulu (NFB) bünyesinde uzun yıllar belgesel çalışmalarına imza atan Alanis Obomsawin olacak.

Obomsawin'in 12 filminden oluşan bir retrospektif festival programında yer alırken, yönetmen ayrıca bir sinema dersi de verecek.

Abenaki topluluğuna mensup olan Obomsawin, 1970’lerden itibaren gerçekleştirdiği belgesellerde başta Kuzey Amerika’daki yerli topluluklar olmak üzere, farklı coğrafyalardaki azınlıkların yaşadığı deneyimlere odaklanıyor.

Festival programından öne çıkanlar:

14 Haziran
13:30 – Bellekvari: KuirFest'in Sözlü Tarihi
15:30 – 100: İnsan Apoyevmatini ile Doğar, Apoyevmatini ile Ölür ve Mardiros'dan Bu Yana
17:30 – Kavak Ağacının Gölgesinde

15 Haziran
16:00 – E Blok Daire 5 ve Bir Garip Rüya Rengi

17 Haziran
15:30 – Ezda ve Domates Biber Depresyon
17:30 – Sürgün Asla Bitmez

18 Haziran
15:30 – Bir Arkadaşlık Hatırası ve Seva
17:30 – Bazen Hep Birlikte

19 Haziran
15:30 – İris Yürüyüşü ve Biz Radyoyu Çok Sevdik
17:30 – Elibirlik: Yırcalı Kadınlar ve Traugott

Festival hakkında detaylı bilgiye resmi web sitesinden ulaşmak mümkün. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Documentarist İstanbul Belgesel Günleri Pera Müzesi belgesel festival Alanis Obomsawin
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ilgili haberler
Documentarist 17. İstanbul Belgesel Günleri ödülleri açıklandı
13 Haziran 2024
/haber/documentarist-17-istanbul-belgesel-gunleri-odulleri-aciklandi-296480
'Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür' Documentarist'te
7 Haziran 2024
/haber/nehre-su-tasimak-20-yilinda-anadolu-kultur-documentarist-te-296258
Documentarist Antakya yolcusu
4 Temmuz 2023
/haber/documentarist-antakya-yolcusu-281096
Documentarist'te Yeni Yetenek Ödülü 'Düet'in
15 Haziran 2023
/haber/documentarist-te-yeni-yetenek-odulu-duet-in-280359
Documentarist’te ödüller LGBTİ+’lara, sürgünlere ve Gezi’ye
1 Temmuz 2022
/haber/documentarist-te-oduller-lgbti-lara-surgunlere-ve-gezi-ye-264032
Documentarist’ten ekoloji filmleri | Yok Oluş İsyanı
23 Haziran 2022
/haber/documentarist-ten-ekoloji-filmleri-yok-olus-isyani-263705
DOCUMENTARIST'ten Ukraynalı belgeselciler için film gösterimi
17 Mart 2022
/haber/documentarist-ten-ukraynali-belgeselciler-icin-film-gosterimi-259198
EVİN ARSLAN'IN SÖYLEŞİSİ
Görünür Olmayanı Gün Işığına Çıkarmak: Documentarist İstanbul Belgesel Günleri
15 Haziran 2019
/haber/gorunur-olmayani-gun-isigina-cikarmak-documentarist-istanbul-belgesel-gunleri-209385
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