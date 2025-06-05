18. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, Alanis Obomsawin’i ağırlıyor

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, 14-19 Haziran 2025 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Festivalde; toplumsal hafıza, insan hakları ve kültürel çeşitlilik gibi önemli temalar öne çıkıyor.

Festivalin bu yılki konuklarından biri, Kanada Ulusal Film Kurulu (NFB) bünyesinde uzun yıllar belgesel çalışmalarına imza atan Alanis Obomsawin olacak.

Obomsawin'in 12 filminden oluşan bir retrospektif festival programında yer alırken, yönetmen ayrıca bir sinema dersi de verecek.

Abenaki topluluğuna mensup olan Obomsawin, 1970’lerden itibaren gerçekleştirdiği belgesellerde başta Kuzey Amerika’daki yerli topluluklar olmak üzere, farklı coğrafyalardaki azınlıkların yaşadığı deneyimlere odaklanıyor.

Festival programından öne çıkanlar: 14 Haziran

13:30 – Bellekvari: KuirFest'in Sözlü Tarihi

15:30 – 100: İnsan Apoyevmatini ile Doğar, Apoyevmatini ile Ölür ve Mardiros'dan Bu Yana

17:30 – Kavak Ağacının Gölgesinde 15 Haziran

16:00 – E Blok Daire 5 ve Bir Garip Rüya Rengi 17 Haziran

15:30 – Ezda ve Domates Biber Depresyon

17:30 – Sürgün Asla Bitmez 18 Haziran

15:30 – Bir Arkadaşlık Hatırası ve Seva

17:30 – Bazen Hep Birlikte 19 Haziran

15:30 – İris Yürüyüşü ve Biz Radyoyu Çok Sevdik

17:30 – Elibirlik: Yırcalı Kadınlar ve Traugott

Festival hakkında detaylı bilgiye resmi web sitesinden ulaşmak mümkün. (TY)