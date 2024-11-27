18 basın meslek örgütü: Gazetecilik siyasi baskıdan korunmalı

Dünyadan ve Türkiye’den 18 basın meslek ve ifade özgürlüğü örgütü Eskişehir merkezli operasyonlarda gözaltına alınan gazeteciler için bir açıklama yaptı.

Soruşturmadaki ‘gizlilik kararını’ ve gazetecilerin avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmemesini eleştirdi.

“Gözaltılar ve operasyon hakkında bilgi vermemek, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğinin özgürce icra edilmesine yönelik devam eden tehditlerin yükseldiğini göstermektedir” dedi.

Kuruluşlar, Türkiye’yi yasaları uymaya ve gazetecileri siyasi baskıdan korunmaya çağırdı:

Türkiye, Basın Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve gazeteciler üzerindeki baskılara son vermelidir. Gazetecilere yönelik süregelen sistematik taciz ve gözdağı verme politikalarına derhal son verilmesi gerekmektedir. Yetkilileri, gazetecilere yönelik baskılara ve haksız gözaltılara derhal son vermeye, tüm gazetecilerin güvenliğini sağlamaya ve ifade özgürlüğünü korumaya davet ediyoruz. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca gazetecilik faaliyetlerinin korunmasını talep ediyoruz. Gazetecilik, demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir unsuru olup, siyasi baskıdan korunmalıdır.

Açıklamada imzası bulunan örgütler şöyle:

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Gazeteciler Cemiyeti (GC)

DİSK Basın-İş

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği

Haber-Sen

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

Freedom House

Diyarbakır Yerel Medya Derneği

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği

ARTICLE 19

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

Kadın Gazeteciler Derneği

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)

Süreç Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatıtğı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristler gözaltına aldı. Gözaltına alınanların bir kısmı Eskişehir'e gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Kasım'da sosyal medyada yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişileri "şüpheli terör örgütü mensubu" olarak niteledi. Gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmelerine izin verilmedi; avukatların soruşturma hakkında bilgi almasını "kısıtlılık kararı" gerekçesiyle engellendi. Gözaltındaki gazeteciler şöyle: Tuğce Yılmaz, Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir. Ayrıca uzun yıllardır birçok gazetede köşe yazarlığı yapan yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş de gözaltına alınan isimler arasında...

(HA)