Dîroka Weşanê: 26 Tebax 2025 15:46
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Tebax 2025 15:53
4 xulek Xwendin

178 Wêjenas: Em li gel wan jin û LGBTİ+yên ku ji tacîz û îstismara hêzî sax mane nin

"Em ê faîlên tacîzê, yên ku wan diparêzin û yên ku kesên îfşa dikin hedef nîşan didin, sektora wan çi dibe bila bibe, ji bîr nekin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
178 Wêjenas: Em li gel wan jin û LGBTİ+yên ku ji tacîz û îstismara hêzî sax mane nin

Jin û LGBTİ+ di hefteyên dawî de li ser medyaya civakî wênekêş, lîstikvan, muzîkjen û kesayetên ji qada huner û çandê yên mêr îfşa dikin.

Di daxuyaniyan de tê îdîakirin ku mêrên ku hatine îfşakirin, hêza xwe ya di sektorê de de bikar anîne û  jin û LGBTİ+ tacîz kirine û her weha êrîşa zayendî li wan kirine .

Heta niha navê zêdetirî 100 mêran hatiye îfşa kirin û hin sazî û hunermendan têkiliyên xwe bi van kesan re qut kirine.

Di vê heyamê de 178 wêjenasan li dijî tacîz û îstismara hêzî daxuyaniyek hevbeş weşandin û piştgirî dan îfşa kirinan. Daxuyanî wiha ye:

"Me faîlê tacîzê yên di rabirdûyê de ji bîr nekirine. Em ê îro jî faîlên tacîzê, yên ku wan diparêzin û yên ku kesên îfşa dikin hedef nîşan didin, sektora wan çi dibe bila bibe, ji bîr nekin û nedin ji bîr kirin. Em li gel wan jin û LGBTİ+yên ku ji tacîz û îstismara hêzî sax mane nin. Ji ber ku wêje bîra civakî tomar dike."

Wêjenasên ku daxuyanî îmze kirine ev in:

Adalet Çavdar · Arlin Çiçekçi · Arzu Erkan · Arzu Eylem · Aslı Ilgın Kopuz · Aslı Tohumcu · Asuman Susam · Aybike Ertürk · Ayça Erkol · Ayfer Tunç · Aylin Balboa · Aylin İşcan Yener · Aylin Sökmen · Aysu Sevtekin · Aysun Kara · Ayşe Başcı · Ayşe Nilay Özkan · Ayşe Özlem İnci · Ayşegül Devecioğlu · Ayşen Atalan Sözbilir · Ayşen Melik · Ayşen Şahin · Ayten Kaya Görgün · Bahar Ulukan · Başak Sayan · Belgin Bıyıklıoğlu · Belma Fırat · Beyda Yıldız · Birgül Oğuz · Birhan Keskin · Buket Arbatlı · Buket Erbatlı · Buket Uzuner · Burcu Aktaş · Burcu Alşan · Burcu Arman · Burçin Tetik · Ceren Gündoğan · Ceren Kerimoğlu · Çağla Çinili · Çiğdem Erkal · Çiler İlhan · Defne Suman · Demet Altınyeleklioğlu · Demet Ekmekçioğlu · Demet Yılmazkuday · Deniz Durukan · Deniz Eldam · Deniz Gündoğan İbrişim · Derya Sönmez · Didem Ünal Demir · Dilek Emir · Dilek Karaaslan · Dilek Üstündağ · Dilek Yılmaz · Dursaliye Şahan · Duygu Harmancı · Duygu Terim · Ebru D. Dedeoğlu · Elif Sofya · Emine Şeker · Eren Aysan · Esme Sarıtaş · Esra Yalazan · Ezgi Özsan · Ezgi Polat · Ezgi Tanergeç · Fatma Burçak · Feyza Akbulut Öner · Figen Alkaç · Figen Şakacı · Fulya Taşçeviren · Funda Ergenekon · Fügen Ünal Şen · Füsun Aymergen · Gamze Arslan · Gamze Efe · Gaye Boralıoğlu · Gonca Özmen · Gökçe İspi Turan · Gönül Kıvılcım · Gülayşe Koçak · Gülcan Ayhan · Gülhan Davarcı · Gülsüm Öz · Hande Çiğdemoğlu · Hande Ortaç · Hande Sarı · Hanife Altun · Hilal Solmaz · Iraz Şensöz · Irmak Zileli · Işıl Işık · Işıl Madak · İclal San · İdil Himmetoğlu · İlgi Erpelit · İlknur Atalkın · İrem Uzunhasanoğlu · Keriman Güldiken · Latife Tekin · Lütfiye Pekcan · Mehtap Coşkuntuna · Melike İlgün · Melike Koçak · Melisa Ceren Hasmaden · Meltem Dağcı · Menekşe Toprak · Meral Saklıyan · Merve Akıncı Almaz · Merve Yakut · Mevsim Yenice · Miray Çakıroğlu · Müge Arısal · Müge İplikçi · Müren Beykan · nacişko · Nazlı Doğan Özsöz · Nazlı Eray · Nermin Yıldırım · Neslihan Önderoğlu · Neslihan Yiğitler · Nesrin Erek · Nilay Örnek · Nilay Özer · Nilgün Çelik · Nilüfer Kuyaş · Nur Akpınar · Nur Alan · Nurcan Çelik · Nurhan Suerdem · Onur Bütün · Oya Baydar · Özge Doğar · Özlem Yılmaz · Öznur Unat · Pelin Buzluk · Pelin Özer · Raşel Meseri · Refika Ayşegül Uzun · Ruhan Bilkay · Seçil Hidayet · Seda Kaya Güler · Sedef Özge · Selcan Peksan · Selen Erdoğan · Semrin Şahin · Senem Timuroğlu · Sepin Sinanlıoğlu · Serap Çakır · Seray Şahinler · Sevinç Çalhanoğlu · Sibel Oral · Sibel Öz · Sine Ergün · Sitem Şanlı · Sona Ertekin · Şafak Baba Pala · Şebnem İşigüzel · Şirvan Erciyes · Şöhret Baltaş · Taçlı Yazıcıoğlu · Tekgül Arı · Tuğba İnceoğlu · Tuğçe Isıyel · Türkan Dalgıç · Türkay Kocaman · Ulviye Talaka · Ülkü Oktay · Vildan Çetin · Yasemin Özek · Yasemin Seven Erangin · Yasemin Sungur · Zehra Güngör · Zerrin Saral · Zeynep Eşin · Zeynep Göğüş · Zeynep Kaçar · Zühal Özkay.

(EMK/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
ifşa tundkariay mêran lgbti jin
