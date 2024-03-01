17 ülkeden 36 medya kuruluşu Filistinli gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı

Dünya çapında 30'dan fazla haber kuruluşu, Gazze'de çalışan gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını ifade eden, gazetecilerin korunması ve haber yapma özgürlüğü için çağrıda bulunan bir açık mektuba imza attı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından koordine edilen mektup, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) ve Reuters gibi küresel haber ajanslarının yanı sıra Guardian, New York Times, BBC News ve İsrail'in Haaretz gazetesi gibi medya kuruluşları tarafından imzalandı:

Güvenlik, koruma ve haber yapma özgürlüğü taleplerinde Filistinli gazetecilerin yanındayız.

Yaklaşık beş aydır, Gazze'deki gazeteciler ve medya çalışanları - ezici bir çoğunlukla, Filistin topraklarından sahadaki haberlerin tek kaynağı - benzeri görülmemiş koşullarda çalışıyorlar. Bugüne kadar savaşta en az 89 gazeteci öldürüldü. Bu, tüm dünyada bir yılda öldürülen gazeteci sayısından daha fazla.

Uluslararası haber medyasının ve uluslararası toplumun Gazze'deki durum hakkında bilgi almak için güvendiği bu gazeteciler, ciddi kişisel risklere rağmen haber yapmaya devam ediyorlar. Ailelerini, arkadaşlarını ve meslektaşlarını kaybetmelerine, evlerinin ve ofislerinin yıkılmasına, sürekli yer değiştirmelerine, iletişim kesintilerine, gıda ve yakıt kıtlığına rağmen devam ediyorlar.

Gazeteciler sivildir ve İsrailli yetkililer uluslararası hukuka göre gazetecileri muharip olmayan kişiler olarak korumalıdır. Bu korumanın ihlal edilmesinden sorumlu olanlar hesap vermelidir. Gazetecilere yönelik saldırılar aynı zamanda hakikate yönelik saldırılardır. Gazze'deki gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz ki bu da basın özgürlüğünün korunması için esastır.