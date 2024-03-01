17 ülkeden 36 medya kuruluşu Filistinli gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı
Dünya çapında 30'dan fazla haber kuruluşu, Gazze'de çalışan gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını ifade eden, gazetecilerin korunması ve haber yapma özgürlüğü için çağrıda bulunan bir açık mektuba imza attı.
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından koordine edilen mektup, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) ve Reuters gibi küresel haber ajanslarının yanı sıra Guardian, New York Times, BBC News ve İsrail'in Haaretz gazetesi gibi medya kuruluşları tarafından imzalandı:
Güvenlik, koruma ve haber yapma özgürlüğü taleplerinde Filistinli gazetecilerin yanındayız.
Yaklaşık beş aydır, Gazze'deki gazeteciler ve medya çalışanları - ezici bir çoğunlukla, Filistin topraklarından sahadaki haberlerin tek kaynağı - benzeri görülmemiş koşullarda çalışıyorlar. Bugüne kadar savaşta en az 89 gazeteci öldürüldü. Bu, tüm dünyada bir yılda öldürülen gazeteci sayısından daha fazla.
Uluslararası haber medyasının ve uluslararası toplumun Gazze'deki durum hakkında bilgi almak için güvendiği bu gazeteciler, ciddi kişisel risklere rağmen haber yapmaya devam ediyorlar. Ailelerini, arkadaşlarını ve meslektaşlarını kaybetmelerine, evlerinin ve ofislerinin yıkılmasına, sürekli yer değiştirmelerine, iletişim kesintilerine, gıda ve yakıt kıtlığına rağmen devam ediyorlar.
Gazeteciler sivildir ve İsrailli yetkililer uluslararası hukuka göre gazetecileri muharip olmayan kişiler olarak korumalıdır. Bu korumanın ihlal edilmesinden sorumlu olanlar hesap vermelidir. Gazetecilere yönelik saldırılar aynı zamanda hakikate yönelik saldırılardır. Gazze'deki gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz ki bu da basın özgürlüğünün korunması için esastır.
CPJ'ye göre İsrail Gazze'de en az 89 gazeteci ve medya çalışanını öldürdü.
Dünyanın 17 ülkesinden imza var
İmzacılar arasında Estonya, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, Hindistan, Japonya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Meksika, Pakistan, Filipinler, Katar, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD'den medya kuruluşları var. Ayrıca yayın kuruluşları imzacı olmaya devam edebilir. İmzacı listesi şöyle:
- Kim Godwin, Başkan, ABC NEWS
- Phil Chetwynd, Küresel Haber Direktörü, Agence France-Presse
- Hossam Kanafani, Genel Yayın Yönetmeni, Al-Araby Al-Jadeed
- Shiro Nakamura, Başkan, Asahi Shimbun, Japonya
- Julie Pace, Yönetici Editör, Associated Press
- Simon Spanswick, İcra Kurulu Başkanı, Uluslararası Yayıncılar Derneği
- Deborah Turness, CEO, BBC Haberleri
- Mark Thompson, CNN Worldwide Başkanı ve CEO'su
- Daoud Kuttab, Genel Müdür, Topluluk Medya Ağı, Ürdün
- Branko Brkic, Genel Yayın Yönetmeni, Daily Maverick, Güney Afrika
- Alia Ibrahim, Kurucu Ortak / CEO, Daraj, Lübnan
- Roula Khalaf, Editör, Financial Times
- Katharine Viner, The Guardian'ın Genel Yayın Yönetmeni
- Aluf Benn, Haaretz'in Genel Yayın Yönetmeni
- Geordie Grieg, The Independent Genel Yayın Yönetmeni
- Sandy Prieto-Romualdez, Başkan, Inquirer Şirketler Grubu, Filipinler
- Deirdre Veldon, Genel Müdür, eski Editör Yardımcısı, The Irish Times, İrlanda
- Rachel Corp, İcra Kurulu Başkanı, ITN Birleşik Krallık
- Andrew Dagnell, Editör, ITV News UK
- Terry Tang, Geçici Yönetici Editör, Los Angeles Times
- Rameeza Nizami, Genel Müdür, Nawaiwaqt Group, Pakistan
- Pamella Sittoni, Grup Genel Yayın Yönetmeni, Nation Media Group, Kenya
- Rebecca Blumenstein, Başkan, Editör, NBC News
- David Remnick, Editör, The New Yorker
- AG Sulzberger, Yayıncı, The New York Times
- Martha Ramos, Başkan, Dünya Editörler Forumu / Baş Yazı İşleri Müdürü, Organización Editorial Mexicana, Meksika
- Hans Väre, Genel Yayın Yönetmeni, Postimees Grupp, Estonya
- Alan Rusbridger, Editör, Prospect dergisi, Birleşik Krallık
- Ritu Kapur, CEO, The Quint, Hindistan
- Maria Ressa, Rappler Inc.'in CEO'su ve Kurucu Ortağı
- Alessandra Galloni, Reuters Genel Yayın Yönetmeni
- Nwabisa Makunga, Genel Yayın Yönetmeni, The Sowetan, Güney Afrika
- Dirk Kurbjuweit, Der Spiegel'in Genel Yayın Yönetmeni
- Wolfgang Krach, Genel Yayın Yönetmeni, Süddeutsche Zeitung, Almanya
- Sally Buzbee, Genel Yayın Yönetmeni, The Washington Post
- Vincent Peyrègne, CEO, Dünya Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA)
bianet Filistinli gazetecilerle dayanışıyor
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) 26 Şubat'ı Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü ilan etmesi üzerine bianet de Filistinli gazetecilere açık desteğini ilan etmişti.
bianet, Filistinli gazetecilerle dayanışıyor
(HA)