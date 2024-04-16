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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 11:28
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:38
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17. tur da yapıldı, Yargıtay başkanı yine seçilemedi

Oylamada Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 104, Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı.  Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 18. tur oylamayla devam ediliyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
17. tur da yapıldı, Yargıtay başkanı yine seçilemedi
*Fotoğraf: AA/arşiv

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 17. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay üyeleri 25 Mart’ta yeni başkanı seçmek için sandık başına gitti. Ancak seçimin ilk 16 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Bugün yapılan 17. tur oylamasında ise  Mehmet Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı.

Seçime katılım 328 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, oylardan 10'u da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 18. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

(RT)

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