17 örgütten Türkiye’ye çağrı: Gazeteci Dicle Müftüoğlu’nu serbest bırakın

Türkiye’den beş, dünyadan 12 hak örgütü Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı editörü Dicle Müftüoğlu’nun duruşması öncesinde Türkiye’den gazetecinin haksız tutukluluğunu sona erdirmesini istedi.

Müftüoğlu’na yönelik suçlamaların gazetecilik faaliyetlerinden kaynaklandığını belirten örgütler, Nisan 2023’ten beri tutuklu bulunan gazetecinin serbest bırakılmasını istedi:

Müftüoğlu'nun tutuklanması, Nisan 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kürt aktivistlere ve siyasetçilere yönelik geniş çaplı operasyonlar sırasında gerçekleşti. Ankara'ya nakil ve gözaltına alınma koşulları, kendisine uygulanan muameleye dair ve adil yargılama sürecine saygı konusunda ciddi endişelere yol açmıştır. Mahkemede Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar hiçbir inandırıcı kanıtla desteklenmemiştir. Müftüoğlu'nun davası, hükümeti eleştiren gazetecileri susturmak için kullanılan ağır yargısal gözdağının ders kitabı niteliğinde bir örneğidir.

Müftüoğlu'nun faaliyetlerine ilişkin soruşturmada bariz hukuki usulsüzlükler söz konusudur:

Avukata ve soruşturma dosyalarına erişimin kısıtlanması,

Yasal normları açıkça ihlal ederek yasal temsil olmadan sorgulama,

Nakli sırasında uzun süreli kelepçeleme ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma da dahil olmak üzere insanlık dışı muamele.

İddianamenin kendisi son derece kusurludur. Müftüoğlu'na sadece küçük bir bölüm ayırmış ve ‘terörist’ faaliyetlere karıştığına dair önemli bir kanıt sunmamıştır. Bunun yerine, iddianame, gazetecinin Mezopotamya Haber Ajansı ile olan ilişkisini ve kamuya açık etkinliklere katılımını sözde suç kanıtı olarak kullanarak, gazetecilik faaliyetlerini uygunsuz bir biçimde ‘terörizmle’ ilişkilendiriyor.

Türkiye'deki yetkilileri Dicle Müftüoğlu'nu derhal serbest bırakmaya ve hakkındaki tüm suçlamaları düşürmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu, medya özgürlüğü, gazetecilik ve insan hakları örgütlerini bu haksız tutukluluğu kınamada bize katılmaya ve Türkiye'yi medya özgürlüğü ve insan hakları konusundaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.