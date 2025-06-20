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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2025 11:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2025 14:01
2 dk Okuma

17 örgütten çağrı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın

“Sevgili Tayfun Kahraman, İstanbul'a ve İstanbul halkına bilimsel ve insani bir yaklaşımla fedakârca hizmet eden bir şehir plancısı ve akademisyendir. Bizler buna şahidiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
17 örgütten çağrı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılsın
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Aralarında sivil toplum örgütleri ve derneklerin de olduğu 17 kurum,  Gezi Davası'ndan tutuklanan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen hükümlü şehir plancısı MS hastası Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman’ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

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“Adalet gecikmesin”

Açıklamada, Kahraman’ın derhal serbest bırakılması istendi ve şöyle denildi:

“Tayfun Kahraman Derhal Serbest Bırakılsın! Hakkında tek bir somut delil olmadan, hukukun tüm evrensel ilkelerinin göz ardı edildiği bir yargı süreci sonunda diğer arkadaşlarıyla birlikte 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı. Kendisine gerekli tetkikler için üç ay sonraya randevu verildi. Oysa, MS hastası olduğu bilinmesine rağmen üç yıldır Silivri Cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman'ın durumunda üç ay epey uzun bir süre. Sevgili Tayfun Kahraman, İstanbul'a ve İstanbul halkına bilimsel ve insani bir yaklaşımla fedakârca hizmet eden bir şehir plancısı ve akademisyendir. Bizler buna şahidiz. Rant hırsıyla kent hakları, barınma hakları, çevre hakları çiğnenmek istendiğinde o her zaman bunlara karşı durmuş, insanca yaşanabilir bir İstanbul ve Türkiye için çalışmıştır. Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, çok geç olmadan gerekli tedavi olanaklarına ulaşmalı, ailesine ve öğrencilerine kavuşmalıdır. Adaleti geciktirmeden hemen!"

Açıklamayı yapan sivil toplum örgütleri ve dernekler: Bakırköy Kent Savunması, Beylerbeyililer Derneği, Beyoğlu Kent Savunması, GOP Barınma Hakkı Meclisi, Haliç Dayanışması, Kent Nöbetçileri, İstanbul Şehir Plancılar Odası,  İstanbul Hepimizin Girişimi, İstanbul Kent Savunması, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, Politeknik, Sarıyer Kent Dayanışması, Sulukule Platformu, Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Savunması, Ya Kanal Ya İstanbul

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman Gezi mahpusları
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/haber/etkin-pismanlik-tahliyelerine-iliskin-yorumlara-sorusturma-308628
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