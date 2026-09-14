17 milyon öğrenci için ilk zil çaldı: Yeni dönem tatilleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Yeni dönemde 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaptı.

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"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"

2024-2025 döneminde ilk adımları atılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamındaki öğretim programlarının uygulama alanı bu yıl genişletildi. Yeni müfredat, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının yanı sıra ilkokul 1, 2 ve 3; ortaokul 5, 6 ve 7; ortaöğretim hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarda hayata geçirilecek.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve aile katılımını artırmak amacıyla düzenlenen "uyum eğitimleri" ise 7-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

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Etkinlikler düzenlenecek

MEB, eğitim yılının açılış haftasında Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" başlığıyla etkinlikler gerçekleştirecek.

Söz konusu programlar, "Çocuklar Oyun Oynamalıdır", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır" şeklindeki dört ana çerçevede yürütülecek. Bu kapsamda öğrencilerin temel hakları, oyun oynama ve güvenli ortamda eğitim alma hakları çeşitli faaliyetlerle işlenecek. Çalışmalar arasında uçurtma tasarımları, resim ve sergi alanları, Gazze'deki çocuklara mesaj iletimi ile barış, güvenlik, dayanışma ve eğitim hakkını vurgulayan organizasyonlar yer alacak.

Valiliklerin koordinesinde il merkezlerinde seçilen alanlarda 18 Eylül'e kadar sürecek olan bu etkinliklere velilerin katılımı da teşvik edilecek.

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"Zafiyete izin verilmeyecek"

Öte yandan genelge kapsamında il ve ilçe yürütme kurulları, eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları ile okul ve çevresine yönelik olası riskleri değerlendirip planlamalar yapacak.

Okul ortamlarında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanırken, yaya ve araç trafiği birbirinden ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak ve acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak.

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak, olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm halinde tüm koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek ve bu hususta en ufak bir idari zafiyete veya ihmale izin verilmeyecek.

Veli görüşmeleri ise ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek; randevusuz ziyaretlere ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine kesinlikle izin verilmeyecek.

Öğrencilerin dijital bağımlılıkla mücadelesine yönelik rehberlik çalışmalarına hız verilecek. Geçtiğimiz dönemlerde uygulanan sınıfta cep telefonu bulundurmama kuralı bu yıl da devam edecek. Benzer şekilde öğretmenlerin de ders esnasında sınıflarda cep telefonu kullanmaması sağlanacak.

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Karneler ne zaman verilecek?

Eğitim süreçlerinde çocuğun gelişimi, sosyalleşmesi ve kendini ifade edebilmesi için oyunun kritik bir unsur olduğu kabulüyle "Maarifin Kalbinde Oyun" teması işlenecek. Yaş gruplarına uygun geleneksel ve güvenli oyun faaliyetleri müfredata dahil edilecek. Bu konudaki tüm adımlar "Milli Eğitim Bakanlığı Oyun Politika Belgesi" ilkelerine göre atılacak.

Açıklanan takvime göre, yeni eğitim ve öğretim senesinin ilk dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayarak 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler yarıyıl tatiline 25 Ocak 2027 Pazartesi günü çıkacak ve tatil 5 Şubat Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat Pazartesi günü çalarken, dönemin ara tatili ise 8 Mart Pazartesi ile 12 Mart Cuma tarihleri arasında uygulanacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarının 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi, 25 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek.

(FY)