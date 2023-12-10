17 Mayıs Derneği: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır

17 Mayıs Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle X'te yaptığı paylaşımla, "LGBTİ+ haklarının insan haklarıdır" diye seslendi.

Paylaşım şöyle:

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları amasız ve fakatsız herkes içindir. O herkese bizlerin, LGBTİ+'ların da dahil olduğu günlere erişene kadar her 10 Aralık'ta tekrar tekrar söylüyoruz: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!"

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları amasız ve fakatsız herkes içindir. O herkese bizlerin, LGBTİ+'ların da dahil olduğu günlere erişene kadar her 10 Aralık'ta tekrar tekrar söylüyoruz: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!#10AralıkDünyaİnsanHaklarıGünü pic.twitter.com/oLzNVGvhed — 17 Mayıs Derneği (@17mayisdernegi) December 10, 2023

ILGA Europe’un 2009’dan beri her sene yayımladığı Rainbow Map’in 2022 verilerine göre, 49 Avrupa ülkesi arasında LGBTI+ hakları karnesinde Türkiye 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da 48. sırada. Listenin son sırasında ise Azerbaycan yer alıyor.

(EMK)