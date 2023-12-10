17 Mayıs Derneği: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır
"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları amasız ve fakatsız herkes içindir."
17 Mayıs Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle X'te yaptığı paylaşımla, "LGBTİ+ haklarının insan haklarıdır" diye seslendi.
Paylaşım şöyle:
"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları amasız ve fakatsız herkes içindir. O herkese bizlerin, LGBTİ+'ların da dahil olduğu günlere erişene kadar her 10 Aralık'ta tekrar tekrar söylüyoruz: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!"
Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları amasız ve fakatsız herkes içindir. O herkese bizlerin, LGBTİ+'ların da dahil olduğu günlere erişene kadar her 10 Aralık'ta tekrar tekrar söylüyoruz: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!#10AralıkDünyaİnsanHaklarıGünü pic.twitter.com/oLzNVGvhed— 17 Mayıs Derneği (@17mayisdernegi) December 10, 2023
ILGA Europe’un 2009’dan beri her sene yayımladığı Rainbow Map’in 2022 verilerine göre, 49 Avrupa ülkesi arasında LGBTI+ hakları karnesinde Türkiye 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da 48. sırada. Listenin son sırasında ise Azerbaycan yer alıyor.
(EMK)
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