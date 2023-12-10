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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2023 12:19
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2023 12:27
1 dk Okuma

17 Mayıs Derneği: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları amasız ve fakatsız herkes içindir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/10/17-mayis-dernegi-lgbti-haklari-insan-haklaridir.jpg

17 Mayıs Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle X'te yaptığı paylaşımla, "LGBTİ+ haklarının insan haklarıdır" diye seslendi.

Paylaşım şöyle:

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları amasız ve fakatsız herkes içindir. O herkese bizlerin, LGBTİ+'ların da dahil olduğu günlere erişene kadar her 10 Aralık'ta tekrar tekrar söylüyoruz: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır!"

ILGA Europe’un 2009’dan beri her sene yayımladığı Rainbow Map’in 2022 verilerine göre, 49 Avrupa ülkesi arasında LGBTI+ hakları karnesinde Türkiye 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da 48. sırada. Listenin son sırasında ise Azerbaycan yer alıyor.

(EMK)

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü LGBTİ + LGBTİ+ hak ihlalleri
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