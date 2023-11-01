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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 14:20
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 14:48
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17 küratör ve 154 sanatçı: 10. Asya-Avrupa Mediations Bienali

İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla gerçekleşen 10. Asya-Avrupa Mediations Bienali “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” 11 Aralık 2023 tarihine kadar Artİstanbul Feshane’de.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/17-kurator-ve-154-sanatci-10-asya-avrupa-mediations-bienali.jpg

Artİstanbul Feshane, 17 küratör ve 154 sanatçının yer aldığı 10. Asya-Avrupa Mediations Bienali “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” ile uluslararası bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

2008’de Polonya’nın Poznan kentinde sanatçı Profesör Thomasz Wedland ve ekibinin hayata geçirdiği Mediations Bienali’nin 2023 yılı sergisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı bağlamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ziyaretçilerle buluşuyor.  

Bienal, çok geniş bir coğrafyada yaşayan, iletişim ve işbirliği açısından destek ve dayanışmaya gereksinimi olan sanatçı ve küratörlerin ortak çalışmayla çeşitli kentlerde geniş izleyici kitlesiyle buluşmasını amaçlıyor.  

İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla gerçekleşen 10. Asya-Avrupa Mediations Bienali “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” 11 Aralık 2023 tarihine kadar Artİstanbul Feshane’de izlenebilir. 

Küratörler: Alnoor Mitha, Beral Madra, Belu Fainaru-Simion, Denise Carvalho, Eunha Lee, Gu Zhenquing, Harro Schmidt, Hongrong Lyu, Hongjohn Lin, Ho Wei Ming, Juraj Čarný, Marek Sibinsky, Marianne Wagner, Mehmet Lütfi Şen, Tomasz Wendland, Valentina Gioia Levy, Yasuyuki Saegosa (AÖ)

Artİstanbul Feshane ibb kültür
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