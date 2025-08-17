17 Ağustos depreminin 26’ncı yılında ‘sessiz’ yürüyüş

Türkiye’nin en yıkıcı afetlerinden 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. Depremin yıldönümünde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Merkez üssü Gölcük olan ve Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkımlara neden olan 45 saniyelik 17 Ağustos depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

17 Ağustos’un bilinmeyen hikayesi: “Asla Bırakma”

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Yalova'da sessiz yürüyüş

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 26. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi. Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti.

Ölenler için karanfil bırakıldı

Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfil bıraktı.

Anma programına Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu da katıldı.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

"Hafızalarımızda derin izler bıraktı"

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle Avcılar’da anma programı düzenlendi. Marmara Caddesi'nde Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin düzenlediği programda Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) üyeleri ve protokol ellerinde meşalelerle deprem anıtına kadar yürüdü.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

"Toplum olarak doğal afetlerde yeniden toparlanıp ayağa kalkan bir milletiz" diyen Can, şöyle devam etti:

"26 yıl önce yaşadığımız acı hatıralar bugün hala tazeliğini korurken, kaybettiğimiz komşularımızı, sevdiklerimizi hatırlamak ve onları anmak için bir araya geldik. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi hafızalarımızda derin izler bırakırken, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlattı. 1999'da hayatını kaybeden tüm halkımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım bir kez daha bu acıları yaşamayız."

(AB)