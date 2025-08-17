ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2025 13:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2025 15:31
2 dk Okuma

17 Ağustos depreminin 26’ncı yılında ‘sessiz’ yürüyüş

Marmara Depremi’nin 26’ncı yılında hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
17 Ağustos depreminin 26’ncı yılında ‘sessiz’ yürüyüş
Fotoğraf: AA

Türkiye’nin en yıkıcı afetlerinden 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. Depremin yıldönümünde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Merkez üssü Gölcük olan ve Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkımlara neden olan 45 saniyelik 17 Ağustos depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

17 Ağustos’un bilinmeyen hikayesi: “Asla Bırakma”
17 Ağustos’un bilinmeyen hikayesi: “Asla Bırakma”
19 Ağustos 2023

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Yalova'da sessiz yürüyüş

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 26. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi. Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti.

Ölenler için karanfil bırakıldı

Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfil bıraktı.

Anma programına Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu da katıldı.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

"Hafızalarımızda derin izler bıraktı"

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle Avcılar’da anma programı düzenlendi. Marmara Caddesi'nde Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin düzenlediği programda Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) üyeleri ve protokol ellerinde meşalelerle deprem anıtına kadar yürüdü.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

"Toplum olarak doğal afetlerde yeniden toparlanıp ayağa kalkan bir milletiz" diyen Can, şöyle devam etti:

"26 yıl önce yaşadığımız acı hatıralar bugün hala tazeliğini korurken, kaybettiğimiz komşularımızı, sevdiklerimizi hatırlamak ve onları anmak için bir araya geldik. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi hafızalarımızda derin izler bırakırken, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlattı. 1999'da hayatını kaybeden tüm halkımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım bir kez daha bu acıları yaşamayız."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
17 ağustos 1999 Deprem Marmara depremi Avcılar belediyesi
ilgili haberler
TTB'de 17 Ağustos açıklaması: Bilim insanlarının sesini duyun
17 Ağustos 2023
/haber/ttb-de-17-agustos-aciklamasi-bilim-insanlarinin-sesini-duyun-282878
Meslek örgütlerinden 17 Ağustos açıklamaları: "Afete dirençli bir ülke mümkün"
17 Ağustos 2023
/haber/meslek-orgutlerinden-17-agustos-aciklamalari-afete-direncli-bir-ulke-mumkun-282856
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem; artçılar bir yıl sürebilir
6 Şubat 2023
/haber/kandilli-rasathanesi-muduru-prof-dr-ozener-17-agustos-tan-sonraki-en-buyuk-deprem-artcilar-bir-yil-surebilir-273789
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI:
"21 yıl geçti 17 Ağustos'tan hiç ders alınmadı"
15 Ağustos 2020
/haber/21-yil-gecti-17-agustos-tan-hic-ders-alinmadi-229058
"İmar Barışı 17 Ağustos'tan Ders Çıkarılmadığının Göstergesidir"
16 Ağustos 2019
/haber/imar-barisi-17-agustos-tan-ders-cikarilmadiginin-gostergesidir-211766
Mühendislerden 17 Ağustos Depreminin 19. Yılında Uyarılar
17 Ağustos 2018
/haber/muhendislerden-17-agustos-depreminin-19-yilinda-uyarilar-200084
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
17 Ağustos Depremi’nden Bugüne Çözülmeyen Sorunlar
15 Ağustos 2017
/haber/17-agustos-depremi-nden-bugune-cozulmeyen-sorunlar-189126
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TTB'de 17 Ağustos açıklaması: Bilim insanlarının sesini duyun
17 Ağustos 2023
/haber/ttb-de-17-agustos-aciklamasi-bilim-insanlarinin-sesini-duyun-282878
Meslek örgütlerinden 17 Ağustos açıklamaları: "Afete dirençli bir ülke mümkün"
17 Ağustos 2023
/haber/meslek-orgutlerinden-17-agustos-aciklamalari-afete-direncli-bir-ulke-mumkun-282856
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem; artçılar bir yıl sürebilir
6 Şubat 2023
/haber/kandilli-rasathanesi-muduru-prof-dr-ozener-17-agustos-tan-sonraki-en-buyuk-deprem-artcilar-bir-yil-surebilir-273789
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI:
"21 yıl geçti 17 Ağustos'tan hiç ders alınmadı"
15 Ağustos 2020
/haber/21-yil-gecti-17-agustos-tan-hic-ders-alinmadi-229058
"İmar Barışı 17 Ağustos'tan Ders Çıkarılmadığının Göstergesidir"
16 Ağustos 2019
/haber/imar-barisi-17-agustos-tan-ders-cikarilmadiginin-gostergesidir-211766
Mühendislerden 17 Ağustos Depreminin 19. Yılında Uyarılar
17 Ağustos 2018
/haber/muhendislerden-17-agustos-depreminin-19-yilinda-uyarilar-200084
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
17 Ağustos Depremi’nden Bugüne Çözülmeyen Sorunlar
15 Ağustos 2017
/haber/17-agustos-depremi-nden-bugune-cozulmeyen-sorunlar-189126
Sayfa Başına Git