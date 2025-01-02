166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu

Birleşik Krallık'taki şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük dinozor ayak izi alanı, Oxfordshire'daki bir taş ocağında bulundu. 166 milyon yıl öncesine ait yaklaşık 200 devasa ayak izi, kireçtaşı zemini çaprazlamasına kaplıyor.

Oxford Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Mazozoik dönemin ikinci bölümünün ortalarına (Orta Jura Dönemi) tarihlenen ve yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen izlerin, aynı bölgede farklı noktalarda bulunan "Dinozor Yolu"nun bir parçası olduğu belirtildi.

Bulunan ayak izleri arasında 9 metre büyüklüğünde olduğu düşünülen etçil, 3 parmaklı ve pençeli Megalosaurus ile onun 2 katı büyüklüğündeki bir otçul dinozorun ayak izinin de yer aldığı bildirildi.

Otçul dinozorun, "Diplodocus" olarak bilinen uzun boyunlu dinozorun akraba türü olan "Cetiosaurus" türüne ait olduğu düşünüldüğü vurgulanan açıklamada, 5 noktadan 4'ünde otçul dinozor, diğerinde de 1 etobur dinozorun ayak izinin keşfedildiği vurgulandı.

“Olağanüstü bir duygu”

BBC’de yer alan habere göre, ayak izleri, Dewars Farm Taş Ocağı'nda çalışan Gary Johnson tarafından keşfedildi:

"Temeldeki kili temizlerken bir tümseğe çarptım. Önce bunun sadece zemindeki bir anormallik olduğunu düşündüm. Ama sonra yaklaşık 3 metre ileride bir tümsek daha çıktı. Ve sonra bir 3 metre daha gittim - yine bir tümsek. Onları ilk görenin ben olduğumu düşündüm. Bu olağanüstü bir duyguydu. Gerçekten tüyler ürpertici bir andı.”

Ekip, izlerin korunma koşullarını inceleyerek, bir fırtınanın izlerin üzerine tortu bırakıp bu şekilde korunmalarını sağlamış olabileceğini öne sürüyor.