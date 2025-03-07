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HABER
Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 17:19
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 17:23
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164 milyar TL’lik değere sahip Çayırhan, 20 milyar TL’ye özelleştirildi

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahası değerinin 8 kat altına özelleştirildi. İhaleyi alan Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik 20 milyar TL’yi isterse 72 ayda ödeyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
164 milyar TL’lik değere sahip Çayırhan, 20 milyar TL’ye özelleştirildi
Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan / AA

İşçilerinin özelleştirmeye karşı Kasım 2024’ten beri direndiği Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının ihalesi sonuçlandı.

İhale 20 milyar TL ile en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş.’nin oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapılan ihaleye Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat A.Ş., Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş. katıldı.

Elemesiz turda, en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turunda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi elendi.

İhalede, 15 milyar 600 milyon lira "başlangıç fiyatı" ve 50 milyon lira artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.

Açık artırma 17 tur sürerken, en yüksek teklif 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş’den geldi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akçadağ ihale sonrası yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teşekkür etti. Çalışanların tamamının istihdamına devam ettirileceğine yönelik taahhüt verdiklerini söyledi.

İsterse 72 ayda ödeyecek

İhale Çayırhan Termik Santrali’nin kömür sahasını, arsalarını, binalarını ve lojmanlarını kapsıyor. Maden sahalarının işletme hakkı 2060 yılına kadar devrediliyor.

İhale şartnamesine göre ihaleyi kazanan Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş., ödemeyi vadeli bir şekilde yapabilecek. İhale bedelinin yüzde 20’sini peşin ödemesi kaydıyla 72 takside bölebilecek. Bu durumda enflasyon farkı alınacak.

CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’a göre ihaleyi kazanan şirketin bir yılda elde edeceği kar yaklaşık 120 milyon dolar. 35 yılda elde edeceği kar enflasyonu hesaba katmadan 4 milyar 200 milyon doları bulacak.

İhaleyi “Adrese teslim” diye nitelendiren Yavuzyılmaz “Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat. Kamu zararı 144 milyar lira” dedi. İhalenin iptal edilmesini istedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Çayırhan Termik Santrali
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