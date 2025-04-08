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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2025 17:27
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2025 17:46
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161. yıl: Çerkesler, tsitsekunu bu yıl Samsun’da anacak

KAFFED, sürgün ve soykırımın yıl dönümü olan 21 Mayıs’ta Samsun’da olma kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
161. yıl: Çerkesler, tsitsekunu bu yıl Samsun’da anacak

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), ‘tsitsekun’un 161. yılında kaybettiklerini Samsun’da anacak.

KAFFED, Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından soykırıma uğradığı ve sürgün edildiği 21 Mayıs 1864’ün yıl dönümünde Samsun’da olma kararı aldı.

Anma programı 24 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Anma Programını ele almak üzere bir komisyon oluşturuldu. Program ilerleyen günlerde duyurulacak.

Samsun sürgün döneminde Çerkeslerin ilk karaya çıktığı bölgelerden. Ayrıca Türkiye’de Çerkes nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir il olarak öne çıkıyor.

Soykırım değil "tsitsekun" 

“Yahudi Soykırımı ‘Holocaust’, Ermeni Soykırımı ‘Meds Yeghern’, Süryani Soykırımı ‘Seyfo’, Dersim Soykırımı ‘Tertele’ kelimeleri ile anıla geliyor.

Çerkesler de 2014’te soykırım ve sürgünü yok olan Ubıh dilindeki “tsitsekun” kelimesini kullanılarak simgeleştirdi. Bu ifade “toplu katliam, kırım” anlamına geliyor.

Kelime, Georges Dumezil ile çalışarak konuşanı kalmayan Ubıhça’nın sözlüğünü hazırlayan, Dumezil dışında Şeraşidze ve Norveçli dilbilimci Hans Vogt ile de çalışmalar yapan ve “Son Ubıh” olarak anılan Tevfik Esenç’e saygıyla; Hans Vogt’un hazırladığı, 1963’te basılan Ubıhça Sözlüğü’nde yer alıyor.

TIKLAYIN - Yeni başlayanlar için '1864 Çerkes Soykırımı'

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kaffed Tsitsekun çerkes soykırımı 21 mayıs 21 mayıs 1864
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