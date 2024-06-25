160 gün hapis yatan gazeteci Sezgin Kartal, yargılandığı davada beraat etti

Örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 160 gün hapis tutulan gazeteci Sezgin Kartal, yargılandığı davada beraat etti.

Davanın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 22 Ağır Ceza Mahkemesinde beşinci ve karar duruşması görüldü. Duruşmaya Kartal katılmazken, avukatları Meriç Eyüboğlu ve Berfin Karaşah hazır bulundu.

Duruşmayı Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret de takip etti.

Savcının değiştiği davada iddia makamı 25 Nisan’daki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarladı. Kartal'ın "örgüt üyeliği" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Sezgin'in avukatı Meriç Eyüboğlu “Müvekkile yönelik tek isnat, Suruç’a gittiği 26 Eylül 2014 günü telefonundan üç saat sinyal alınamaması. Bu üç saatte telefonunun şarjı bitmiş olabilir, telefon çekmemiş olabilir. Ama bu üç saatlik süre ‘örgüt üyeliğine’ delil olarak gösteriliyor. Müvekkilin, 26 Eylül 2014’te Kobanî’ye geçtiği ve üç saat orada kalıp geri döndüğü iddiası mantıklı olmadığı gibi hayatın olağan akışına da aykırıdır” dedi.

Müvekkilinin suçlandığı eylemler gerçekleşmiş olsa dahi, dosyadaki eylemlerle örgüt üyeliği suçunun unsurlarının oluşmayacağını ifade eden avukat Berfin Karaşah da “Müvekkil iddia edildiği gibi yasal olmayan yollardan Kobanî’ye geçseydi bile bu sınır ihlali suçu olurdu. Örgüt suçunu oluşturmaya yeter maddi unsur yok” diye konuştu. Eyüboğlu ve Karaşah Kartal’ın beraatını istedi.

Üzerine atılı suçun Kartal tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getiren mahkeme, Kartal'ın beraatına hükmetti.

Ne olmuştu? Sezgin Kartal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde (2023) İstanbul’daki evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. 3 gün sonra 13 Ocak’ta tutuklandı. 31 Ocak’ta iddianamesi hazırdı. Dört sayfalık iddianamede savcılık Kartal’a “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltti. İlk iki sayfada PKK, KCK ve YPG’nin tarihçesini anlattı. Kalan iki sayfada da Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir başka soruşturma sırasında 16 Eylül 2020’de gerçekleştirilen bir ev aramasında el konulan bilgisayarda 26 Eylül 2014 tarihli bir fotoğraf bulunduğundan bahsetti. Fotoğraftaki kişinin Sezgin Kartal olduğunu iddia etti. Söz konusu kişinin Sezgin Kartal’la “saç, alın, burun ve yanak yapısı ile benzerlik gösterdiğini” belirtti. Bunun da 10 Kasım 2021 tarihli Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı raporu ile tespit edildiğini öne sürdü. Savcı, “daha detaylı” bir karşılaştırma raporu hazırlanması için İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğüne yazılan yazıya hala cevap verilmediğine de iddianamede yer verdi. Savcı, “gazeteci kimliği altında örgüte müzahir yayınlar üzerinden silahlı terör örgütünün eylem ve ideolojisini halka sempatik olarak gösterme çabası içerisinde yazılar kaleme aldığı”nı iddia ettiği Kartal’ın “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Dosyada ilk duruşma 4 Nisan 2023'te görüldü. Aynı gün Kağıthane Kaymakamlığı adliye çevresindeki tüm eylemleri yasakladı. Duruşması öncesi açıklama yapmak isteyen gruba saldıran polis en az 23 kişiyi gözaltına aldı. Mahkeme de kuvvetli suç şüphesi gösteren somut delillerin varlığı ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye taleplerini ayrı ayrı reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kartal davanın 22 Haziran'daki ikinci duruşmasında tahliye edildi.

(HA)