Urfa’da çalıştığı inşaattan düşen 16 yaşındaki Ahmet Baytemur hayatını kaybetti.

Urfa’daki yerel gazetelerin aktardığına göre Baytemur, Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi’nde 12 katlı bir inşatta çalışıyordu. Üçüncü kattan zemine düştü. Ağır yaralandı.

Olayı fark eden çevredekiler yoldan geçen bir aracı durdurarak Baytemur'u özel bir hastaneye götürdü. Ancak burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Baytemur’un ölümünün 2026’da kayıtlara geçen 81. çocuk işçi cinayeti olduğunu bildirdi. Baytemur, meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü son sınıf öğrencisiydi ve bir anasınıfında stajyerdi.

Bu yıl tespit edebildiğimiz 81. çocuk işçi ölümü.. Ahmet Baytemur.. 16 yaşında.. Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi, anasınıfında stajyer öğrenci.. Şanlıurfa Karaköprü'de çalıştığı inşaatın 3.katından düşerek hayatını kaybetti.. #ÇocukİşçiliğiİleMücadeleye https://t.co/Z1HYd2LUBz — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 22, 2026

(HA)