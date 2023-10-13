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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 10:17
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 10:22
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16 yaşındaki iki çocuk sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı

Nazilli Başsavcılığı'nın "sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım" iddiasıyla başlattığı soruşturmada 16 yaşındaki 3 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan biri serbest kaldı, biri tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/16-yasindaki-iki-cocuk-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-tutuklandi.jpg

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları bir video nedeniyle gözaltına alınan iki çocuk "dini değerleri aşağılamak" iddiasıyla tutuklandı.

AA'nın haberine göre Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki üç çocuk, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

(RT)

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