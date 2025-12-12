16 yaşındaki Alperen Karaçengel çalıştırıldığı fabrikada öldü

İstanbul Tuzla’da bir fabrikada çalıştırılan 16 yaşındaki çocuk işçi Alperen Karaçengel, gece 01.00 sularında fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirdi. Karaçengel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Karaçengel'in bu yıl iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 87. çocuk olduğunu ifade etti.

Bu yıl şu ana kadar tespit edebildiğimiz 87. çocuk işçi ölümü.. Alperen Karaçengel.. 16 yaşında.. İstanbul Tuzla'da gece 01.00 sularında çalıştığı işyerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.. Trabzon Çarşıbaşı Fener Mahallesinden.. #ÇocukİşçiliğiİleMücadeleye pic.twitter.com/QoTNtu0M94

Türkiye’de çocuk işçiliği yasası

4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine göre, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir,

Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Çocuk hakları savunucuları yasada çocuk ve genç işçi tanımlamalarının ayrı ayrı yapılmasının, bunun yaş ile eşleştirilmesinin boşluk oluşturduğu ve çocukları korumadığı eleştirisinde birleşiyor.