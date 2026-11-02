16. Suç ve Ceza Film Festivali’nde kadın yönetmenler ve kadın hakları öne çıkıyor

Adalet ve Sinema Derneği tarafından “Herkes İçin Adalet” sloganıyla düzenlenen 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım’da İstanbul’da başlayacak. Açılış töreni İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak festival, 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin festival direktörlüğünde ve Alin Taşçıyan’ın program direktörlüğünde düzenlenen festivalde, 36 ülkeden 35 uzun ve kısa metrajlı film gösterilecek.

Festivalin film programında kadın yönetmenlerin ödüllü yapıtları ve kadın hakları mücadelesine odaklanan filmler ağırlık kazanacak. Gösterimler İBB Beyoğlu Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak.

İstanbul Sözleşmesi’nin geleceği tartışılacak

Festivalin Akademik Programı'nda bu yıl kadına yönelik şiddet suçları, yargılama süreçleri ve İstanbul Sözleşmesi’nin geleceği ele alınacak.

“Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” başlığıyla düzenlenecek programda, İstanbul Sözleşmesi’ne taraf 20 ülkedeki uygulamalar uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Ülke raporlarının sunulacağı programda Türkiye raporu ise akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanacak.

Festival kapsamında düzenlenen VisionIST etkinliklerinde de güncel toplumsal meseleler sinema üzerinden tartışmaya açılacak.

Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film Yarışmaları, farklı bölümlerdeki film seçkileri, Akademik Program ve VisionIST etkinlikleriyle festival, sinema ve hukuk dünyasını bir araya getirecek.

Biletler 6 Kasım’da satışta

Festival biletleri 6 Kasım’da Passo üzerinden satışa çıkacak. “Herkes için festival, herkes için sinema” ilkesiyle belirlenen bilet fiyatları gündüz seanslarında 100 TL, 21.30 seanslarında 150 TL olacak. Öğrenciler tüm seansları 50 TL’ye izleyebilecek.

SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ’NDEN NOTLAR Koşun gidin: Bulamadığınız adalet bu festivalde gösterimde

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(EMK)