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YT: Yayın Tarihi: 02.11.2026 09:53 2 Kasım 2026 09:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.11.2026 09:57 2 Kasım 2026 09:57
Okuma Okuma:  2 dakika

16. Suç ve Ceza Film Festivali’nde kadın yönetmenler ve kadın hakları öne çıkıyor

Festival, 26 Kasım’da başlayacak. 36 ülkeden 35 uzun ve kısa metrajlı filmin gösterileceği festivalde kadın yönetmenlerin yapıtları, kadın hakları mücadelesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin geleceği öne çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
16. Suç ve Ceza Film Festivali’nde kadın yönetmenler ve kadın hakları öne çıkıyor
15. Suç ve Ceza Film Festivali ödül gecesinden Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
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Adalet ve Sinema Derneği tarafından “Herkes İçin Adalet” sloganıyla düzenlenen 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım’da İstanbul’da başlayacak. Açılış töreni İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak festival, 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin festival direktörlüğünde ve Alin Taşçıyan’ın program direktörlüğünde düzenlenen festivalde, 36 ülkeden 35 uzun ve kısa metrajlı film gösterilecek.

Festivalin film programında kadın yönetmenlerin ödüllü yapıtları ve kadın hakları mücadelesine odaklanan filmler ağırlık kazanacak. Gösterimler İBB Beyoğlu Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak.

İstanbul Sözleşmesi’nin geleceği tartışılacak

Festivalin Akademik Programı'nda bu yıl kadına yönelik şiddet suçları, yargılama süreçleri ve İstanbul Sözleşmesi’nin geleceği ele alınacak.

“Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?” başlığıyla düzenlenecek programda, İstanbul Sözleşmesi’ne taraf 20 ülkedeki uygulamalar uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Ülke raporlarının sunulacağı programda Türkiye raporu ise akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanacak.

Festival kapsamında düzenlenen VisionIST etkinliklerinde de güncel toplumsal meseleler sinema üzerinden tartışmaya açılacak.

Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film Yarışmaları, farklı bölümlerdeki film seçkileri, Akademik Program ve VisionIST etkinlikleriyle festival, sinema ve hukuk dünyasını bir araya getirecek.

Biletler 6 Kasım’da satışta

Festival biletleri 6 Kasım’da Passo üzerinden satışa çıkacak. “Herkes için festival, herkes için sinema” ilkesiyle belirlenen bilet fiyatları gündüz seanslarında 100 TL, 21.30 seanslarında 150 TL olacak. Öğrenciler tüm seansları 50 TL’ye izleyebilecek.

Koşun gidin: Bulamadığınız adalet bu festivalde gösterimde
SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ’NDEN NOTLAR
Koşun gidin: Bulamadığınız adalet bu festivalde gösterimde
27 Kasım 2025

Festival detayları için burayı tıklayabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
suç ve ceza film festivali 15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 16. Suç ve Ceza Filmleri Festivali
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/haber/15-uluslararasi-suc-ve-ceza-film-festivali-programi-aciklandi-313258
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/haber/15-uluslararasi-suc-ve-ceza-film-festivali-odulleri-belli-oldu-312565
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/haber/uluslararasi-suc-ve-ceza-film-festivali-basladi-302080
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