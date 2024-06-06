16. Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü yazar Alexandre Seurat’ya verildi

2024 Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü 4 Haziran Salı akşamı Fransız Sarayı'nda düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Törene Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Sayın Isabelle Dumont, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Sylvie Lemasson, Fransız Dili İşbirliği Ataşesi Vincent Brousse, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü Alexandre Abellan, Türk Müdür Başyardımcısı Tuna Saïkali, NDS’liler Derneği Başkanı lale Murtezaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

YAZAR ALEXANDRE SEURAT “SAKAR”I ANLATTI Devlet mi, toplum mu, çocuk mu “Sakar”?

2008’den bu yana düzenlenen Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü her yıl dönüşümlü olarak frankofon ve Türk yazarlara verilmektedir. 2024 NDS Edebiyat Ödülü Fransızca yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş bir esere verildi.

NDS’liler Derneği işbirliği ile düzenlenen Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülünü bu sene, Metis Kitap’tan yayınlanan « Sakar » adlı romanıyla Fransız Yazar Alexandre Seurat kazandı.

NDS Edebiyat Ödülü, çevirinin önemini vurgulamak üzere, ödül alan kitabın çevirmenini de ödüllendirmektedir. 2024 NDS Çevriri Ödülünü "Sakar", adlı romanı Türkçeye kazandıran Nesrin Demiryotan aldı.

NDS Edebiyat Ödülü’nün jürisi (Jüri Başkanı Liz Behmoaras), Yazgülü Aldoğan, Tomris Alpay, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak, Tara Civelekoğlu ve Seza Yılmaz’dan oluşuyor.

"Bu ödül bana güven veriyor"

Ödülünü Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Sayın Isabelle Dumont ve Jüri Başkanı Liz Behmoaras tarafından alan Alexandre Seurat şöyle konuştu :

"Eş zamanlı olarak yazar ve çevirmeni ödüllendirerek ve böylelikle kültürler arasındaki dolaşıma ve bir dilden diğerine çalışmaya vurgu yaparak, bugün Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü Jürisi bu köprü görevini üstleniyor. Onlara içtenlikle teşekkür ediyorum! Aldığım bu ödül, doğru kelimeleri bulma yeteneğim konusunda bana güven veriyor: Bu güven çok değerli bir edinim ve bu nedenle bu akşam bana verdiğiniz onur için size tüm kalbimle teşekkür ederim."

Alexandre Seurat Ecole Normale Supérieure ve Sorbonne Üniversitesinde edebiyat öğrenimi gördü. 2015 yılında ilk romanı Sakar’ı yayımladı, ardından üç roman daha yazdı: L’administrateur provisoire (2016; Kayyum), Un funambule (2018; İp Cambazı) ve Petit frère (2019; Küçük Kardeş). Romanların dördü de aile ilişkilerinin muğlaklığı ve söylenmeden kalan sözlerin ağırlığı üzerine kuruludur. Seurat hâlen Angers Üniversitesinde modern edebiyat dersleri veriyor. Sakar Sekiz yaşındaki bir çocuğun ailesi tarafından öldürülmesiyle ilgili güncel bir haberden ilham alan Sakar, onun ölümünün çaresiz tanıklarının, aile üyelerinin, öğretmenlerinin, doktorların, sosyal hizmetlerin, polisin monologlarını kurguyla yeniden oluşturuyor…

NDS Edebiyat ödülünün tarihçesi 2008’den bu yana NDS Edebiyat Ödülü kazanan yazarlar : Gürsel Korat, Sylvie Germain, Yalçın Tosun, Mathias Énard, Murat Gülsoy, Atiq Rahimi, Şebnem İşigüzel, Maylis de Kerangal, Bahar Aslan, Jean-Paul Didierlaurent, Ömer F. Oyal, Madjidi, İnan Çetin ve Zeynep Kaçar. 2023 NDS Edebiyat Ödülü'nü Yalnız adlı romanıyla Zeynep Kaçar kazandı. Mansiyon ise Hande Ortaç’ın Daha İyi misin ? adlı kitabına verildi. 2022 NDS Edebiyat Ödülü'nü, Türkçeye çevirisi Mehmet Emin Özcan tarafından yapılan Ceza Kanunu, 353. Madde adlı romanıyla Fransız yazar Tanguy Viel kazandı. 2021 NDS Edebiyat Ödülü'nü Vadi adlı romanıyla Inan Çetin kazandı. Mansiyon ise Kaan Kara’nın Pele’nin Öldüğü Yaz adlı kitabına verildi. 2020 NDS Edebiyat Ödülü'nü, Türkçeye çevirisi Barış Tut tarafından yapılan Marx ve Oyuncak Bebek adlı romanıyla Maryam Madjdi aldı. 2019 NDS Edebiyat Ödülü'nü Zaman Lekeleri adlı romanıyla Ömer F. Oyal kazandı. Mansiyon ise Mevsim Yenice'nin Tekme Tokatlı Şehir Rehberi adlı öykü kitabına verildi. 2018 NDS Edebiyat Ödülü'nü Türkçeye çevirisi Aysel Bora tarafından yapılan 6.27 Treni adlı romanıyla Jean-Paul Didierlaurent kazandı. 2017 NDS Edebiyat Ödülü'nü Moskova Defteri adlı öykü kitabıyla Bahar Aslan kazandı. Mansiyon ise Melisa Kesmez'in Bazen Bahar adlı romanına verildi. 2016 NDS Edebiyat Ödülü'nü, Türkçeye çevirisi Duygu Dalgakıran tarafından yapılan Yaşayanı Onarmak adlı romanıyla Maylis de Kerangal aldı. 2015 NDS Edebiyat Ödülü'nü Venüs adlı romanıyla Şebnem İşigüzel kazandı. Mansiyon ise Tuğba Doğan’ın Musa’nın Uykusu adlı romanına verildi. 2014 NDS Edebiyat Ödülü'nü, Türkçeye çevirisi Ebru Erbaş tarafından yapılan Kahrolsun Dostoyevski adlı romanıyla Atiq Rahimi aldı. 2013 NDS Edebiyat Ödülü'nü Baba Oğul ve Kutsal Roman adlı kitabıyla Murat Gülsoy kazandı. 2012 NDS Edebiyat Ödülü’nü, Aysel Bora’nın Türkçeye çevirdiği Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara adlı romanıyla Mathias Énard kazandı. Mansiyon ise Jean-Louis Fournier’in Nereye Gidiyoruz Baba? adlı anlatı kitabına verildi. 2011 NDS Edebiyat Ödülü'nü Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler adlı kitabıyla Yalçın Tosun kazandı. Mansiyon ise Gaye Boralıoğlu’nün Aksak Ritim adlı romanına verildi. 2010 yılı NDS Edebiyat Ödülü’nü Türkçeye çevirisi Yıldız Ademoğlu Atlan tarafından yapılan Magnus adlı romanıyla Fransız yazar Sylvie Germain kazandı. 2009 NDS Edebiyat Ödülü’nü Kalenderiye adlı romanıyla Gürsel Korat kazandı. Mansiyon ise Ayşegül Çelik’in Şehper Dehlizdeki Kuş adlı öykü kitabına verildi.

(EMK)