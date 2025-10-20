16 mahpusun tahliyesi engellendi: "Siyasi rehinelik sistemi"

Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (MATUHAYDER) ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), siyasi mahpusların tahliyelerinin engellenmesine ilişkin Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde açıklama yaptı.

Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il, ilçe yöneticileri ile Barış Anneleri üyelerinin yanı çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, "İnfaz yakmalara son siyasi tutsaklara özgürlük" pankartı taşındı.

"Umut hakkı engellenemez" ve "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganlarının atıldığı açıklamada, basın metnini MATUHAYDER Eşbaşkanı Nurten Karagöz ile avukat Elif Taşdöğen tarafından okundu.

Fotoğraf: MA

Hak ihlalleri

İlk sözü alan Nurten Karagöz, cezaevlerindeki siyasi mahpusların sayısız hak ihlallerine maruz kaldığını belirtti:

"İşkence, kötü muamele, keyfi disiplin cezaları, tutsakların ailelerinden uzak cezaevlerine sürgün edilmesi, tahliyesi yaklaşan tutsakların soyut gerekçelerle infazlarının uzatılması, iletişim ve sosyal hakların engellenmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması ve özellikle ağır hasta tutsakların tedavisiz bırakılarak ölüme terk edilmesi artık istisnai uygulamalar olmaktan çıkmış, hapishanelerin genel politikaları haline gelmiştir."

Tahliyeleri engellendi

Hak ihlallerine ilişkin suç duyurularının "cezasızlıkla" sonuçlandığını vurgulayan Nurten Karagöz, cezasızlığın ise fiziki şiddetin sistematikleşdiğini söyledi. Karagöz, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları’nın "keyfi" gerekçelerle mahpusların tahliyesini engellediğine dikkat çekti:

"Bakırköy Hapishanesi’nde bulunan ve koşullu salıverilme tarihi gelmiş 10 siyasi tutsaktan 8’inin tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararları, 2 siyasi tutsağın ise üç ve daha fazla hücre cezasının bulunması gerekçesiyle engellenmiştir. Yine henüz koşullu salıverilme tarihi gelmeyen 6 tutsağın da infazı tamamen hukuka aykırı hücre cezaları ile yakılmıştır. Bu şekilde Bakırköy Hapishanesi’nde bulunan siyasi tutsaklardan yarısından fazlasının tahliyesi hukuksuz şekilde engellenmekte olup Bakırköy Hapishanesi’ndeki tahliye engellemeleri oransal anlamda Marmara hapishanelerinin en yüksek oranını oluşturmaktadır."

"İmralı tecridi bireysel değil"

Ardından söz alan Elif Taşdöğen, İdare ve Gözlem Kurulları’nın kapatılması çağrısı yaptı:

"Demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınması konusundaki sözleri ısrarlı ve kararlı olarak çözüm iradesini ortaya koymaktadır. Ancak gelinen aşamada hukuki düzenlemeler yapılmadığı gibi hukuki düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koyan uygulamalar da artarak devam etmektedir. Sayın Öcalan’a yönelik ağırlaştırılmış tecrit uygulaması, yalnızca bireysel bir hak ihlali değil Türkiye’nin demokratik geleceği ve barış süreci açısından da ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu çağrının karşılık bulabilmesi ancak İmralı tecrit sisteminin kaldırılması ve Sayın Öcalan’ın toplumsal barışa katkı sunabileceği koşulların yaratılmasıyla mümkündür."

"Siyasi rehinelik sistemi"

Son olarak söz alan DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Çınar Altan da, "Tutsaklar şu anda siyasi olarak rehin tutuluyorlar. Kobani tutsaklarından İmralı’ya Sayın Abdullah Öcalan’a kadar bu siyasi rehinelik sistemini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

(AB)