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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 08:43
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 08:43
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16 kentte IŞİD operasyonu

Bakan Yerlikaya, operasyonda 45 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
16 kentte IŞİD operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde IŞİD’e açılan soruşturma kapsamında düzenlenen “Bozdoğan-48” operasyonlarında 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Urfa'da operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu kaydetti.

(AS)

gözaltılar ışid
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