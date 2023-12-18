16 ilde kayyım araştırması: Seçmenin yüzde 75.5'i kayyımları doğru bulmuyor

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Aralık 2023 tarihli 'Politika Raporu'nu yayımladı.

'Türkiye Yerel Yönetim Sisteminde Bir Kara Delik: Kayyum Uygulamaları' başlıklı raporda kayyım uygulamalarına ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığı ve yerine kayyımın atandığı 16 ilde yapılan araştırmada, katılımcılara "Son genel seçimlerde hangi partiye oy verdiği" soruldu.

Katılımcıların yüzde 51'i Yeşil Sol Parti, yüzde 21.8’i AKP, yüzde 14.1’i CHP, yüzde 1'i MHP, yüzde 1'i İYİ Parti, 0,9'u Yeniden Refah Partisi, yüzde 2,7'si 'cevap vermek istemeyenler, yüzde 5.8’i oy kullanmayanlar, yüzde 1,7'si ise 'diğer partiler' cevabını verdi.

Katılımcılara, "Belediyelere kayyım atamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Görüşmecilerin sadece yüzde 13,1’i “kayyım atamalarını doğru bulduğunu” söyledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 75.5'i "kayyım atamalarını doğru bulmadığını" belirtti.

“Ne doğru ne de yanlış bulduğunu” belirtenlerin oranı yüzde 8, 'Fikrim yok' ve ‘cevap vermek’ istemeyen katılımcıların toplam oranı ise yüzde 3.4 oldu.

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Partilere göre seçmenler ne düşünüyor?

Araştırmaya katılan AKP seçmeninin yüzde 25.8’i kayyımları “doğru bulmadığını” söyledi. Yüzde 50.2’si “kayyım atamalarını doğru bulduğunu” ifade etti. Yüzde 18.5'i “ne doğru ne yanlış bulduğunu” belirtti.

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP’nin seçmeninin yüzde 84.6'sı “kayyım atamalarını doğru bulmadığını” ifade etti.

Sadece yüzde 7.7'si doğru bulmadığını söyledi.

Yeşil Sol Parti seçmenlerinin yüzde 95.9'u “kayyım atamalarını doğru bulmadığını” söyledi.

CHP seçmeninin yüzde 83.7'si kayyım atamalarını doğru bulmazken, yüzde 9.5 kararsız olduğunu ifade etti.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 85.7'si kayyım atamalarını doğru bulmadığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi seçmenlerinin yüzde 41.7'si kayyım atamalarını doğru bulmadığını söyledi. Yüzde 25'i doğru bulduğunu, yüzde 33.3'ü ise ne doğru ne yanlış bulduğunu ifade etti.

Oy kullanmamış seçmenlerin yüzde 67.9'u kayyım atamalarını doğru bulmazken sadece yüzde 3.8 doğru bulduğunu belirtti.

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(RT)