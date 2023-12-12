16 gazeteci ve akademisyen, cumhuriyetin 100. yılında Türkiye basın tarihini ve geleceğini yazdı
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Türkiye basınını konu edinen bir rapor hazırladı.
“Zafer biraz da hasar ister: Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin basın tarihine bir bakış” ismini taşıyan raporun editörlüğünü Selin Uğurtaş üstlendi.
Türkiye’nin inişli çıkışlı basın tarihinden yola çıkarak geleceğine ışık tutan rapor “Sunuş, geçmişe bakış, siyasi zorluklar, çeşitliliğe dair zorluklar, ticari ve teknolojik zorluklar ile geleceğe bakış” bölümlerinden oluşuyor.
Raporda IPS İletişim Vakfı/bianet’in araştırma koordinatörü Sinem Aydınlı’nın da “Değişen aktörlerle değişmeyen ilişkiler” adlı makalesi bulunuyor. Rapordaki diğer makale yazarları ve konular şöyle:
- Emre Kızılkaya: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşında IPI ile 73 yılın kısa hikâyesi
- Dr. Recep Yaşar: 1920’den 1970’e Türk basını
- Ferai Tınç: 1980’lerden bugüne Türk basını ve Uluslararası Basın Enstitüsü
- Gülden Gürsoy Ataman: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gazeteciliğe ilişkin sınır işi
- Rengin Arslan: Cezasız suçlar, suçsuz cezalılar
- Ruşen Çakır: Gazeteci miyiz, aktivist mi?
- İpek Yezdani: Her şeye rağmen gazetecilik!
- Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu: Türkiye’de kadın gazeteciler
- Alexandra de Cramer: Türkiye’de azınlık gazeteciliğinin yok olan mirası
- Mahmut Bozarslan: Kürt basınına bitmeyen baskı
- Yıldız Tar: LGBTİ+ gazeteciler için mücadele etmek işlerinin bir parçasına dönüşüyor
- Orhan Şener Deliormanlı: Sosyal medyanın gazetecilik üzerindeki etkisi
- Prof. Dr. Emre Erdoğan: Türkiye’de bilgi düzensizlikleri
- Dr. Sarphan Uzunoğlu: Türkiye haber medyasında profesyonelleşme sancıları
- Selin Uğurtaş: Zorluklardan doğan çözümler: ‘İyi’ gazetecilik örnekleri çoğalıyor
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(HA)