16 gazeteci ve akademisyen, cumhuriyetin 100. yılında Türkiye basın tarihini ve geleceğini yazdı

Emre Kızılkaya, Dr. Recep Yaşar, Ferai Tınç, Gülden Gürsoy Ataman, Rengin Arslan, Sinem Aydınlı, Ruşen Çakır, İpek Yezdani, Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Alexandra de Cramer, Mahmut Bozarslan, Yıldız Tar, Orhan Şener Deliormanlı, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Dr. Sarphan Uzunoğlu ve Selin Uğurtaş "Zafer biraz da hasar ister: Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin basın tarihine bir bakış"ı yazdı.