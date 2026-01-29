16 Baroyên herêmê: Deriyê sînor ê Murşîdpinarê vekin

Baroyên bajarê Semsûr, Agirî, Êlih, Çewlîg, Bedlîs, Dersim, Amed, Îdir, Colemêrg, Qers, Mêrdîn, Mûş, Sêrt, Riha, Şirnex û Wanê derbarê dorpêçkirin û êrişên li ser Rojavayê de daxuyaniyek hevpar ya nivîskî belav kirin.
Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku pevçûn û krîza mirovî li Kobanê bi taybetî ji bo jin, zarok, kal û pîr, welatiyên nexweş gihîştiye asteke krîtîk.
"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"
"Li Kobanê mafê jiyanê di bin gefê de ye"
Baroyan da zanîn ku gihîştina pêdiviyên bingehîn ên xwarinê, tenduristiyê û stargehê ji ber dorpêçê hatiye astengkirin û mafê jiyanê li Kobanê di bin gefeke mezin de ye. Baroyan diyar kir ku girtina deriyê sînor ê Murşitpinarê û astengkirina derbasbûna alîkariya mirovî ji bo Kobanê binpêkirina hiqûqa navneteweyî û mafên mirovan e.
Baroyan anî ziman ku nabe alîkariya mirovî ji ber sedemên siyasî an ewlehiyê bên astengkirin û dewlet mecbûr in gel biparêze û gihandina alîkariyê mîsoger bikin.
Ji bo Kobaniyê lîsteya alîkariya mirovî aşkere bû
"Divê derî bê vekirin û alîkarî neyê astengkirin"
Baroyan daxwaz kir ku demildest deriyê sînor ê Mûrşîdpinar bê vekirin û ji bo pêşî li keraseta mirovî ya mezin bê girtin û divê alîkarî bê astengî derbas bibe. Baroyan ev yek anî ziman: “Serlêdanên me yên nivîskî dê ji hemû rayedarên têkildar re bên şandin û em bi rêzdarî ji raya giştî re radigihînin ku em ê pêvajoyê hem di aliyên qanûnî û hem jî di aliyên mirovî de bişopînin.”
Guliyên ku hatin honandin, berxwedan honand
(AY)