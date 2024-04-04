16 barodan Van'daki çocuklara yönelik şiddetle ilgili açıklama

16 baronun çocuk hakları merkezleri, yerel seçimlerden sonra Kürt illerinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında düzenlenen eylemler sırasında kolluk görevlileri tarafından çocuklara yönelik orantısız güç kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklama şöyle:

“Kamuoyuna yansıyan görüntülerde kolluk görevlileri tarafından çocuklara şiddet uygulandığı anlaşılmaktadır. Öncelikli olarak çocuklara dönük olarak uygulanan yersiz ve orantısız gücün karşısında olduğumuzu belirtiyoruz.

"Çocuklar kötü muameleye maruz bırakıldı"

“Her şeyden önce ülke olarak, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca çocukların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri korumak ile yükümlüyüz. Bunun yanında devlet aynı sözleşmeler kapsamında çocukların ifade özgürlüğü ile barışçıl toplantı ve gösteri hakkını gözetmek ve çocukları her türlü şiddet eyleminden korumak ile yükümlüdür.

“Ancak kamuoyuna yansıyan görüntülerde kolluk marifetiyle çocukların bu haklarının engellendiğini ve yine kolluk görevlilerinin yersiz ve orantısız güç uygulayarak çocukları kötü muameleye maruz bıraktığını görmekteyiz.

"Cezasızlık politikası"

“Söz konusu yersiz ve orantısız güç kullanımının yanı sıra, barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kullanmak için katılım sağlayanlara müdahale eden kolluğun, aralarında protestolara katılmayan çocukların da olduğu birçok kişiyi gözaltına aldıklarını, çocukların ters kelepçe uygulamasına maruz bırakıldıklarını ve avukatları ile görüştürülmediklerini tespit etmiş bulunmaktayız.

“Fail polis olunca, suç cezasız kalmaktadır. Görüntüler, polisin başvurduğu yersiz şiddetin işkence ve kötü muamele boyutunda olduğunu göstermektedir.

“Kolluk görevlilerince insanlık onuru ile bağdaşmayan bu tür fiil ve suçların büyük bir rahatlık ve cesaretle işleniyor olması, kamu görevlileri bakımından öngörülen ayrıcalıklı yargılanma usulleri ve sağlanan güvencelerden, yani cezasızlık politikasından kaynaklanmaktadır.

"Yasa ihlal ediliyor"

“Çocukların yargı yetkisi kullanılarak keyfi bir şekilde adalet sistemi içerisine dahil edilmesini ve yine çocuk dostu olması gereken bir sistem içerisinde kötü muameleye maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz. Her ne sebeple olursa olsun adalet sistemi içerisine giren çocukların başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere tarafı olunan sözleşmeler ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde çocuk dostu uygulamalara tabi olmasını talep ediyoruz.

“Kamuoyuna yansıyan görüntüler, bölgede kolluk güçleri tarafından işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği çocuklara dair hafızamız ve mevcut olan cezasızlık politikası kolluk görevlileri tarafından gerçekleştirilen yersiz ve orantısız güç kullanımının telafisi imkansız boyutlara varabileceği yönündeki kaygılarımızı artırmıştır.

“Çocuğa yönelik her türlü şiddet ve kötü muamelenin karşısında olduğumuzu, söz konusu eylemleri takip ettiğimizi ve meydana gelen ihlallerin takipçisi olacağımızı belirterek çocuklara yönelik işkenceye varan yersiz ve orantısız güç kullanımının derhal durdurulması için devletin ilgili kurumlarına çağrı yapıyoruz.”(AÖ)