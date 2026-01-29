16 barodan ortak çağrı: Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılsın

Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşanan ağır abluka ve saldırılara ilişkin yer alan Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Iğdır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van Barosu ortak açıklama yaptı.

Barış Vakfı: Kalıcı barış müzakere ve diyalogla olur

Açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Kobani’de devam eden çatışmalar ve derinleşen insani krizin başta kadınlar olmak üzere çocuklar, yaşlılar ve hastalar ile siviller açısından hayati bir noktaya ulaştığı belirtildi.

"İnsani yardım yaşamsal zorunluluk"

Barolar, temel gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarına erişimin ciddi biçimde kısıtlandığı bu süreçte, sivillerin yaşam hakkının ağır bir tehdit altında olduğuna dikkat çekti:

"Bu koşullar altında, Türkiye sınırları içerisindeki Mürşitınar Kapısı’nın kapalı tutulması ve Kobanê’ye yönelik insani yardım geçişlerinin engellenmesi, uluslararası insancıl hukuk ve temel insan haklarıyla bağdaşmamaktadır. İnsani yardımların ulaştırılması, siyasal veya güvenlik gerekçeleriyle engellenemeyecek kadar yaşamsal bir zorunluluktur. Uluslararası hukuk; çatışma bölgelerinde sivillerin korunmasını ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılmasını devletler için açık bir yükümlülük olarak düzenlemiştir. Yardım koridorlarının kapalı tutulması, insani krizi derinleştirmekte ve telafisi güç sonuçlar doğurmaktadır."

"Mürşitpınar Kapısı derhal açılmalı"

Bölge baroları olarak, Kobani’de yaşanan insani krizin daha da ağırlaşmaması için Mürşitpınar Kapısı’nın derhal açılmasını, insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılması talep edilen açıklamada, "Bu amaçla ilgili tüm mercilere yazılı başvurularımız iletilecek olup, sürecin hukuki ve insani boyutlarıyla takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.

(AB)