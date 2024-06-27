154 yurttaştan “Kayyıma Geçit Vermeyeceğiz” mitingine çağrı

Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepki gösteren İstanbul’daki Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, 29 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Kartal Meydanı'nda miting düzenliyor.

154 yurttaş, yayınladıkları açıklama ile mitinge katılım çağrısı yaptı.

“Geleceğimizi savunmak için”

Açıklamanın tamamı şöyle:

Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir. Barış ve refah içinde yaşama umudumuza vurulan bir darbedir.

İktidarın yerel seçimlerde ekmek ve adalet talebi etrafında ortaklaşmış geniş toplum kesimlerini sindirmek amacıyla attığı bu hukuksuz adıma razı gelmeyeceğiz.

Geleceğimizi, hayatımızı, özgürlüğümüzü savunmak için, demokrasiden yana herkesi İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 29 Haziran Cumartesi günü, saat 19:00’da Kartal Özgürlük Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge katılmaya çağırıyoruz.