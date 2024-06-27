154 yurttaştan “Kayyıma Geçit Vermeyeceğiz” mitingine çağrı
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepki gösteren İstanbul’daki Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, 29 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Kartal Meydanı'nda miting düzenliyor.
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepkiler
Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandı
154 yurttaş, yayınladıkları açıklama ile mitinge katılım çağrısı yaptı.
“Geleceğimizi savunmak için”
Açıklamanın tamamı şöyle:
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir. Barış ve refah içinde yaşama umudumuza vurulan bir darbedir.
İktidarın yerel seçimlerde ekmek ve adalet talebi etrafında ortaklaşmış geniş toplum kesimlerini sindirmek amacıyla attığı bu hukuksuz adıma razı gelmeyeceğiz.
Geleceğimizi, hayatımızı, özgürlüğümüzü savunmak için, demokrasiden yana herkesi İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 29 Haziran Cumartesi günü, saat 19:00’da Kartal Özgürlük Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge katılmaya çağırıyoruz.
İmzalar:
Abdulbaki Erdoğmuş, Abdulhakim Daş, Ahmet Telli, Ahmet Tüzün, Akın Atauz, Akın Birdal, Alev Özgüner, Ali Oruç, Aliye Yıldırım, Arif Ali Cangı, Attila Taygun, Aydın Deniz, Ayfer Koçak, Aylin Hacaloğlu, Ayşe Bakkalcı, Ayşe Doğan, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşe Güngör, Ayşegül Devecioğlu, Babür Pınar, Bahadır Altan, Baskın Oran, Behice Uzun, Berrin Sönmez, Binnaz Toprak, Birgül Asena Güven, Bülent Atamer, Bülent Tekin, Cafer Solgun, Canan Aydın Bıçak, Celalettin Can, Cemal Yıldız, Cemile Mavioğlu, Cengiz Aktar, Cengizhan Güngör, Çağatay Anadol, Doğan Özgüden, Doğan Özkan, Elif Aytaç, Emin Ekinci, Emsal Orhan, Ender Seren, Ercüment Akdeniz, Erdoğan Aydın, Erol Özkoray, Esra Koç, Esra Mungan, Faik Akçay, Fatma Akdokur, Fatma Bostan Ünsal, Ferda Koç, Feyha Karslı, Fulya Erdoğan, Gençay Gürsoy, Gülayşe Koçak, Gün Zileli, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakan Tahmaz, Haldun Açıksözlü, Halil Savda, Hicri İzgören, Hülya Gülbahar, İbrahim Halil Subaşı, İlhan Yiğit, İnci Altürk, İnci Hekimoğlu, İnci Tuğsavul, İslam Özkan, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, Kadir Akın, Korkut Akın, Kudret Ünal, Kuvvet Lordoğlu, Levent Tüzel, Macit Çopur, Mahmut Balpetek, Mehmet A. Oturan, Mehmet Emin Ay, Mehmet Taha Deniz, Melek Köni, Meral Çetinkaya, Meral Özbek, Meral Uyar, Merdan Yanardağ, Metin V. Bayrak, Murat Gümrükçüoğlu, Mustafa Erdemli, Mustafa Özsaygı, Naci Akıncı, Nazik Işık, Nebahat Akın, Necmiye Alpay, Nergiz Savran Ovacık, Nermin Bıçak, Nermin Sınar, Nesrin Avşar, Nesteren Davutoğlu, Neşe Seren, Nevay Samer, Nezihe Bilhan, Nilgün Doğançay, Nilgün Toker, Nilüfer Duna, Nimet Tanrıkulu, Nur Çiğdem Tezel, Nuran Dokçu, Nuran Dokucu, Nuray Sancar, Nurhan Süerdem, Nuriye Ünal, Nusret Doğruak, Olcay Şimşek, Orhan Doğançay, Oya Baydar, Oya Berk, Oya Ersoy, Ömer Faruk, Ömer Faruk Kırnıç, Özgür Başkaya, Reşit Şahin Canbeyli, Sabahat Yavuz, Salih Zeki Tombak, Seda Berzeg, Sedat Atalay, Selma Esen, Serfiraz Ergun, Seyhan Akın, Sibel Özbudun, Şebnem Oğuz, Şenay Çöte, Taçlı Yazıcıoğlu, Taner Akçam, Taner Kargı, Temel Demirel, Temel İskit, Ümit Aktaş, Viki Çiprut, Yasemin Yazıcı Pekşen, Yaşar Güven, Yaşare Kılıç, Yavuz Halat, Yavuz Okçuoğlu, Yıldız İmrek, Yusuf Durmuş, Yüksel Okyay, Zehra Arat, Zehra Şenoğlu, Zehra Şenoğuz, Zehra Yılmaz, Zeynep Akıncı.
(EMK)