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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 12:42
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 12:45
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15 yıl hapsi isteniyordu: Beraat etti

Seçim çalışmalarına katılmakla suçlanan Güneş, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, avukatı Orhan Sıcakyüz ile birlikte katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/15-yil-hapsi-isteniyordu-beraat-etti.jpg
MA

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) belediye meclis üyeliğine seçilen ve kayyım atanması sonrası görevden alınan Birsen Güneş hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü.

MA'nın haberine göre, Partisinin eylem ve etkinlikleri ile seçim çalışmalarına katılmakla suçlanan Güneş, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, avukatı Orhan Sıcakyüz ile birlikte katıldı. 

İddia makamı, ceza istemiyle bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunma yapan Güneş'in avukatı Orhan Sıcakyüz, müvekkilinin katıldığı eylem ve etkinliklerin düşünce ve ifade özgürlüğü ile siyasi parti faaliyetleri kapsamında kaldığını belirtti.

Sıcakyüz, müvekkilinin beraatını istedi. Güneş de suçlamayı reddederek, beraat talep etti. Mahkeme, Güneş'in beraatına karar verdi. (EMK)

diyarbakır sur belediyesi kadın mahkumlar kadın mahpuslar Birsen Güneş
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