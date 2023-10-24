15 yıl hapsi isteniyordu: Beraat etti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) belediye meclis üyeliğine seçilen ve kayyım atanması sonrası görevden alınan Birsen Güneş hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü.

MA'nın haberine göre, Partisinin eylem ve etkinlikleri ile seçim çalışmalarına katılmakla suçlanan Güneş, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, avukatı Orhan Sıcakyüz ile birlikte katıldı.

İddia makamı, ceza istemiyle bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunma yapan Güneş'in avukatı Orhan Sıcakyüz, müvekkilinin katıldığı eylem ve etkinliklerin düşünce ve ifade özgürlüğü ile siyasi parti faaliyetleri kapsamında kaldığını belirtti.

Sıcakyüz, müvekkilinin beraatını istedi. Güneş de suçlamayı reddederek, beraat talep etti. Mahkeme, Güneş'in beraatına karar verdi. (EMK)