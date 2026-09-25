15 yaşındaki çocuk okula silahla nasıl gelebildi?

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında, 22 Eylül 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının ardından öğrenciler, aileler, sağlık çalışanları ve okul yönetimiyle yapılan görüşmeleri içeren inceleme notlarını bianet’le paylaştı.

Karaca’nın notlarında, velilerin çocuklarını okula gönderme konusundaki kaygıları, okul çevresindeki güvenlik önlemleri ve saldırı sırasında özel güvenlik personelinin tutumuna ilişkin henüz doğrulanmamış bir iddia yer aldı.

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Veliler: “Devlete nasıl güveneceğiz?”

İnceleme notlarına göre heyet, Turgutlu’ya ulaşmasının ardından ilk olarak Turgutlu Devlet Hastanesine gitti. Başhekim yardımcısıyla yapılan görüşmede, yaralı öğrencilerden sekizinin Turgutlu Devlet Hastanesinde, birinin Manisa Şehir Hastanesinde, ikisinin ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi veya ameliyat sürecine alındığı bilgisi aktarıldı.

Heyet, hastanede tedavi gören dört öğrenciyi odalarında ziyaret ederek sağlık durumları ve yaşadıkları hakkında görüştü. Karaca, ziyaret ettikleri öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Hastanede aileler ve yakınlarıyla da görüşüldü. Karaca’nın notlarında, bu görüşmelerde kaygı, öfke ve güvensizliğin belirgin olduğu ifade edildi. Velilerin tepkileri şöyle aktarıldı:

Çocuklarımızı artık okula bile göndermiyoruz. Bu işi çözün. Devlete nasıl güveneceğiz?

Karaca, ailelerin ifadelerini, saldırının yalnızca yaralanan öğrenciler açısından değil, ilçedeki öğrenciler ve veliler açısından da güvenlik ve güven duygusuna ilişkin bir soruna dönüştüğünün göstergesi olarak değerlendirdi.

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Okul yönetimi ne aktardı?

Heyet, hastane ziyaretinin ardından CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına, daha sonra da saldırının meydana geldiği okulun yönetimiyle görüşmeye gitti.

Okul müdürüyle yapılan görüşmeye ilişkin notlarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki çocuğun 9. sınıf öğrencisi olduğu ve okul girişinde öğrencilere ateş açtığı bilgisi yer aldı. Saldırıda av tüfeği kullanıldığı, olayın okul binasının dışında, öğrencilerin okula geldiği sokakta gerçekleştiği belirtildi.

Okul müdürünün heyete aktardığına göre, yaralananlardan en az sekizi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencisiydi. Üç öğrenci ise başka okullara gitmek üzere bölgede araç bekliyordu.

Karaca, bu dağılımın saha görüşmesine dayandığını ve kamuya açık resmî açıklamalarda henüz bu ayrıntılarıyla doğrulanmadığını not etti.

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Güvenlik personeline ilişkin iddia

Okuldaki görüşmeler sırasında, özel güvenlik personelinin saldırı anında okulu ilk terk eden kişilerden biri olduğu yönünde bir iddia da heyete aktarıldı.

Karaca, iddianın heyet tarafından bağımsız biçimde doğrulanmadığını belirterek, idari soruşturma kapsamında özellikle araştırılması gerektiğini ifade etti.

İnceleme notlarında, saldırının öğrencilerin okula geliş saatinde gerçekleştiğine dikkat çekilerek okul girişleri ve çevresindeki güvenlik önlemleriyle kriz anında güvenlik personelinin sorumluluklarının incelenmesi istendi.

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Güvenlik toplantısından bir gün sonra

Karaca’nın değerlendirmesinde, saldırının zamanlaması da yer aldı.

Saldırıdan bir gün önce, 21 Eylül’de, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) “Okul Güvenliği” toplantısı düzenlenmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı toplantıya 81 ilin valisi video konferansla bağlanmıştı. Toplantıda, yedi bakanlık arasında hazırlanan ve çocukların eğitim süreçlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü ele alınmıştı. Çiftçi, önceki eğitim öğretim yılında yaşanan saldırıların ardından güvenlik tedbirlerini artırdıklarını ve bu yıl ilk kez 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıklamıştı.

Karaca, bu toplantının ertesi sabahında bir çocuğun silahla okul çevresine gelerek 11 öğrenciyi yaralayabilmesinin, alınan kararların sahada nasıl uygulandığı ve mevcut güvenlik mekanizmalarının yeterliliği konusunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

İnceleme notlarında şu değerlendirmeye yer verildi:

Bu olay önceki okul saldırılarının ardından açıklanan tedbirlerin Turgutlu özelinde saldırıyı önlemeye yetmediğini açık biçimde ortaya koymaktadır.

Karaca; silaha erişimin, risklerin erken tespitinin, okul giriş ve çevre güvenliğinin, rehberlik hizmetlerinin ve kriz anında güvenlik personelinin sorumluluklarının ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Sekiz öğrenci taburcu edildi, 10 kişi adliyeye sevk edildi

Heyetin ziyareti sırasında aktarılan sağlık bilgilerinin ardından, 25 Eylül’de yaralı öğrencilerden sekizinin taburcu edildiği, üç öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dördü çocuk 10 kişi de aynı gün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki çocuk ile annesi, babası, anneannesi ve dedesi de bulunuyor.

(NÖ)