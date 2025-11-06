ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 10:20
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 10:28
2 dk Okuma

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali programı açıklandı

Anıların Kokusu, Cinema Jazireh, Dalga, Dünyanın En İyi Annesi ve Hartum, festivalde izleyiciyle buluşacak filmler arasında yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali programı açıklandı
“Dünyanın En İyi Annesi” filminden bir kare.

Savaş, bellek, kadın özgürlüğü, ekolojik yıkım ve ifade özgürlüğü gibi temaları odağına alan 15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında “Herkes İçin Adalet” sloganıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalde Altın Terazi yarışma filmleri, jüri üyeleri ve yedi farklı bölümde gösterilecek 40 yapım açıklandı.

Anıların Kokusu, Cinema Jazireh, Dalga, Dünyanın En İyi Annesi, Hartum, İki Dünya Arasında, Jimmy Jaguar, Kapana Kısılmak, Sazlıkta Cinayet ve Uyumayan Şehir, festivalde izleyiciyle buluşacak filmler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığını, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünü ve Alin Taşçıyan’ın program danışmanlığını üstlendiği festivalde, film gösterimlerine akademik program ve VisionIst etkinlikleri eşlik edecek.

👉 VisionIst, film seçkisi üzerinden gündemin nabzını tutarak sinema, hukuk, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarından temsilciler ile sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor.

Festivalin bu yılki Uluslararası Akademik Program teması ise “Yaşam Hakkı” olarak belirlendi.

Sinema Onur Ödülü Rüçhan Çalışkur’a verildiği için, Yeşim Ustaoğlu’nun “Bulutları Beklerken” filmi de festival programında yer alacak.

Biletler 7 Kasım’da satışta

Festivalde uzun metrajlı film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması ve CKM - Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gerçekleşecek.

Kısa film programı Taksim Fransız Kültür Merkezi ve CKM - Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gösterilecek, VisionIst etkinlikleri İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda yapılacak.

Festivalde bilet fiyatları Herkes için sinema, herkes için festival sloganıyla öğrenciler için tüm seanslar 40 TL, tam gündüz seansları 80 TL, tam akşam ve hafta sonu seansları 120 TL olarak belirlendi.

Festival biletleri Biletinial üzerinden 7 Kasım Cuma günü satışa sunulacak.

Festival ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)

İstanbul
15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali sinema film festivali
