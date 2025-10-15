15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ödülleri belli oldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 15. kez “Herkes İçin Adalet” sloganıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığını, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünü ve Alin Taşçıyan’ın program danışmanlığını üstlendiği festivalde, film gösterimlerine akademik program ve VisionIst etkinlikleri eşlik edecek.

👉 VisionIst, film seçkisi üzerinden gündemin nabzını tutarak sinema, hukuk, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarından temsilciler ile sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor.

Festivalin bu yılki Uluslararası Akademik Program teması ise “Yaşam Hakkı” olarak belirlendi.

Ödüller

Festivalin ödül sahipleri de açıklandı. Sinema Onur Ödülü oyuncu Rüçhan Çalışkur ve yönetmen Wang Xiaoshuai’ye, Sinemaya Katkı Ödülü görüntü yönetmeni Yorgos Arvanitis ve Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ne, Akademik Onur Ödülü hukukçu-akademisyen Prof. Turgut Tarhanlı’ya verilecek. Adalet Savunucusu Ödülü ise Gazzeli yönetmen Rashid Mashrawi’ye verilecek.

Ailesi İsrail saldırıları nedeniyle 1962’de Hayfa’dan Gazze Şeridi’ne göç eden Mashrawi, Şati mülteci kampında doğup büyüdü. Bugün Filistin halkının kültür ve sanat alanındaki en önemli hak savunucularından biri olarak kabul edilen yönetmen, kurduğu Mashrawi Fonu aracılığıyla bağış topluyor, eğitim veriyor ve Gazzeli sinemacıların “içeriden” film üretmelerini destekliyor.

Festival, 26 Kasım’daki açılış töreninin ardından Ali Asgari’nin Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde prömiyerini yapan İlahi Komedya / Divine Comedy adlı filmin gösterimiyle başlayacak. Film, İran’da yasaklı olan yönetmen Bahram ve yapımcısı Sadaf’ın filmlerini gizlice göstermek için çıktıkları yolculukta karşılaştıkları engelleri ve sansürü absürd bir mizahla anlatıyor. Filmde, gerçek hayatta da sansürle mücadele eden Bahram ve Bahman Ark ile 13. Suç ve Ceza Film Festivali’nde En İyi Film seçilen ve Cannes Film Festivali’ne katıldığı için İran’da çalışması yasaklanan Sadaf Asgari, kendilerinden esinlenen karakterleri canlandırıyor.

Festival ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)