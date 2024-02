15 Temmuz davasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a hapis cezası

Fethullah Gülen cemaatinin medya yapılanmasına ilişkin “15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri” iddiasıyla yargılanan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in davasında karar çıktı.

Daha önce Yargıtay’ın iki kez bozma kararı verdiği davada “örgüte üye olmamakla birlikte yardım ettikleri” suçlamasıyla Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Ahmet Altan 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yakup Şimşek ise beraat etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Fevzi Yazıcı’nın “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan cezalandırılmalarını; Yakup Şimşek’in ise beraatını talep etti.

Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçunun Anayasa’ya aykırı olduğunu, bu nedenle dosyanın AYM’ye gönderilmesini, AYM karar verinceye kadar da yargılamanın durdurulmasını talep etti. Mahkeme talebini yerinde görmeyerek reddetti.

Esasa ilişkin savunma yapan Yakup Şimşek, “Gecikmiş de olsa adalet adalettir ve bence çok kıymetlidir” dedi ve mütalaaya katıldığını belirterek beraatını istedi.

Fevzi Yazıcı savunmasında, “Savcılık açıkça niyet okuyor ama bu bir şüphe. Şüpheden sanık yararlanır ve savcılığın bir şüphesi varsa bundan benim yararlanmam lazım” dedi. Yazıcı üzerine atılı suçu reddederek beraatını talep etti.

Ilıcak: Ben de yanıldım ben de aldandım

Nazlı Ilıcak da “Ortada talimat aldığımı, menfaat sağladığımı gösteren tek bir belge yok. Ben AKP’ye karşı gayrimeşru müdahalelere her zaman karşı çıktım. Tamamen gazetecilik kapsamsında Zekeriya Öz ile yaptığım röportaj ve röportajı süslemek için kullandığım kar topu fotoğrafı nedeniyle Zekeriya Öz’ü aklamakla suçlanıyorum. Röportajın yapıldığı dönem Zekeriya Öz terör örgütü üyesi olarak bilinmiyordu. Dubai seyahatini Ali Ağaoğlu’nun finanse etti gerekçesiyle HSK tarafından açığa alınmıştı. Röportaj da buna ilişkindi. ‘Her taşın altında The Cemaat mi var?’ kitabım 2012’de yayınlandı. Kitabı 2011’de yazdım. O dönem cemaati sadece muhalefet eleştiriyordu. Tüm devlet erkanı ben kitabı yayınladıktan aylar sonra Türkçe Olimpiyatları’na katıldı. Onlar aldatıldıklarını söylüyorlar. Ben de yanıldım ben de aldandım. Siyasi iktidarları gayrimeşru müdahalelere karşı korumaya her zaman gayret ettim. 12 Eylül’de de darbeye karşı çıktım. İdeolojik bağım olsun olmasın haksızlık gördüğüm her olaya karşı çıktım. Özeleştirimi, iyi halimi göz önüne almanızı rica ederim” dedi.

Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Nazlı Ilıcak’ın avukatlarının beyanının ardından mahkeme duruşmaya ara verdi. Aranın ardından da kararını açıkladı.

Mahkeme örgüte üye olmamakla birlikte yardım ettikleri suçlamasıyla Nazlı Ilıcak’a 7 yıl hapis cezası verdi. “Yardımın niteliği” ve “iyi hal” kapsamında uygulanan indirimler neticesinde toplam 5 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Ahmet Altan’a 7 yıl hapis cezası veren mahkeme “yardımın niteliği” kapsamında cezada indirime giderek 6 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına hükmetti. “Pişmanlık göstermediği” gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulamadı.

Fevzi Yazıcı’ya 5 yıl hapis cezası veren mahkeme “yardımın niteliği” ve “iyi hal” indirimleriyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Yakup Şimşek hakkında ise “inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğini” belirterek beraat kararı verdi.

Ne olmuştu? Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, kapatılan Zaman’ın görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, gazetenin marka pazarlama direktörü Yakup Şimşek ile Polis Akademisi eski öğretim üyesi Şükrü Tuğrul Özşengül’un yargılandığı davada karar 16 Şubat 2018’de çıktı. TCK 309 kapsamında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (İstinaf) kararı hukuka uygun buldu ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi hükmü bozdu. Yargıtay Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "Anayasayı ihlalden" değil, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül’ün de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yeniden yargılanmasını istedi. Sanıkları yeniden yargılayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019’da Yargıtay’ın bozma ilamına uydu. Ağırlaştırılmış müebbet cezalarını bozdu ve “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla Ahmet Altan’a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’e de “örgüt üyeliği” suçundan 10 yıl 15 ay, Şükrü Tuğrul Özşengül’e de 12 yıl hapis cezası verdi. Mehmet Altan’ı ise beraat ettirdi. Sanıklar bir kez daha karara itiraz etti. Yargıtay 14 Nisan 2021’de verdiği kararla Yargıtay Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü, TCK'nin 220/7'nci maddesinde belirtilen indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu. Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül hakkındaki hapis hükümleri ile Mehmet Altan'ın beraat hükümü onadı. Dosyayı yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Ancak Tuğrul Özşengül cezaevinde Temmuz 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

