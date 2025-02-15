"15 Şubat'ın yıl dönümünde kayyım atamak art niyet değil de nedir?"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından parti Genel Merkezi'nde 'Süreç ve Kayyım' gündemiyle açıklama yaptı.

Açıklamada ilk olarak konuşan Hatimoğulları, "Öcalan'dan beklenen çağrının 15 Şubat'ta gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soruyordu herkes. Böylesine sembolik bir günde Van'a kayyım atandı" dedi.

Cumhurrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Hatimoğulları, "Bugüne kadar AKP'nin, Saray'ın nasıl çalıştığını, bu sembolik günlere nasıl önem atfettiğini biliyoruz. Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyım atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz? Kayyımın evvelden atandığını biz çok iyi biliyoruz. Talimatın yurt dışında döndüğü gibi verildiğini de çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"31 Mart'tan sonraki mazbata tartışmaları sırasında Van halkı tarihi bir direnişe imza attı. Bu adımın atılması rövanşist bir tutum" diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Bu iktidar, Kürt halkından Van direnişinin intikamını almak istediği için kayyım atanmıştır. Kayyım bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bunları asla kabul etmiyoruz. Bugün sadece Kürt belediyelerine değil, kent uzlaşısıyla seçilen İstanbul'daki belediye meclis üyeleri ve başkanlarına yapılan operasyonlar da ortada. Uzlaşıyı yargılayan bir iktidarın barış hakkında ne düşündüğünü bilemiyoruz. Bu bütün toplumu kaygılandırmıştır. Bugün dünyanın hiçbir yerinde bir uzlaşı dava konusu edilmemiştir. Türk-Kürt kardeşliği dava edilmemiştir."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Öcalan demokratik bir çağrıya hazırlanıyorken, büyük bir hazırlık yaparken tam da uluslararası komplo ile tutsak edilip getirildiği gün Van Belediyesi'ne kayyum atanıyor. Şimdi buna art niyetli değil diyebilecek kimse var mı? Komplonun yıl dönümünde 14'te 14 yapan, tam da iki dönem atanan kayyumcu anlayışı reddederek, ona itiraz ederek üçüncü dönem açık arayla Van'daki bütün belediyeleri alan Van belediyemiz gasp edilmiştir. Bakın, gasp edilme sebebi Sayın Zeydan'ın çatışma süren bir bölgeye, çatışmaları engellemek için gittiği söylenen bir soruşturmadır. Şimdi bilirkişi raporunda diyor ki zaten o bölgeye kimse gitmemiştir."

Toplantının ardından parti liderlerine, PKK'den yapılan ve kendilerine Abdullah Öcalan'ın yazdığı bir mektubun iletildiği belirtilen açıklamalar soruldu.

Hatimoğulları, bahsedilen mesajların kendi heyetleri tarafından gönderildiğini açıkladı ve şunları söyledi:

"Açıklamaları biz de basından izledik. Kendilerine bir mesajın ulaştığına dair bilgiyi kamuoyuyla paylaştılar. Mesajın heyetimiz üzerinden gittiği zaten bilinen bir şey. Uçakla mı gitti kuşlar mı götürdü onu bilmiyoruz tabii."

(RT)