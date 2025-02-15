ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Şubat 2025 13:24
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2025 14:34
2 dk Okuma

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

"15 Şubat'ın yıl dönümünde kayyım atamak art niyet değil de nedir?"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan Van'a kayyım atanmasının ardından açıklama yaptı: "Öcalan'dan beklenen çağrının 15 Şubat'ta gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soruyordu herkes. Böylesine sembolik bir günde Van'a kayyım atandı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"15 Şubat'ın yıl dönümünde kayyım atamak art niyet değil de nedir?"
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından parti Genel Merkezi'nde 'Süreç ve Kayyım' gündemiyle açıklama yaptı.

Açıklamada ilk olarak konuşan Hatimoğulları, "Öcalan'dan beklenen çağrının 15 Şubat'ta gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soruyordu herkes. Böylesine sembolik bir günde Van'a kayyım atandı" dedi.

Cumhurrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Hatimoğulları, "Bugüne kadar AKP'nin, Saray'ın nasıl çalıştığını, bu sembolik günlere nasıl önem atfettiğini biliyoruz. Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyım atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz? Kayyımın evvelden atandığını biz çok iyi biliyoruz. Talimatın yurt dışında döndüğü gibi verildiğini de çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"31 Mart'tan sonraki mazbata tartışmaları sırasında Van halkı tarihi bir direnişe imza attı. Bu adımın atılması rövanşist bir tutum" diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Bu iktidar, Kürt halkından Van direnişinin intikamını almak istediği için kayyım atanmıştır. Kayyım bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bunları asla kabul etmiyoruz. Bugün sadece Kürt belediyelerine değil, kent uzlaşısıyla seçilen İstanbul'daki belediye meclis üyeleri ve başkanlarına yapılan operasyonlar da ortada. Uzlaşıyı yargılayan bir iktidarın barış hakkında ne düşündüğünü bilemiyoruz. Bu bütün toplumu kaygılandırmıştır. Bugün dünyanın hiçbir yerinde bir uzlaşı dava konusu edilmemiştir. Türk-Kürt kardeşliği dava edilmemiştir."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Öcalan demokratik bir çağrıya hazırlanıyorken, büyük bir hazırlık yaparken tam da uluslararası komplo ile tutsak edilip getirildiği gün Van Belediyesi'ne kayyum atanıyor. Şimdi buna art niyetli değil diyebilecek kimse var mı? Komplonun yıl dönümünde 14'te 14 yapan, tam da iki dönem atanan kayyumcu anlayışı reddederek, ona itiraz ederek üçüncü dönem açık arayla Van'daki bütün belediyeleri alan Van belediyemiz gasp edilmiştir. Bakın, gasp edilme sebebi Sayın Zeydan'ın çatışma süren bir bölgeye, çatışmaları engellemek için gittiği söylenen bir soruşturmadır. Şimdi bilirkişi raporunda diyor ki zaten o bölgeye kimse gitmemiştir."

Toplantının ardından parti liderlerine, PKK'den yapılan ve kendilerine Abdullah Öcalan'ın yazdığı bir mektubun iletildiği belirtilen açıklamalar soruldu.

Hatimoğulları, bahsedilen mesajların kendi heyetleri tarafından gönderildiğini açıkladı ve şunları söyledi:

"Açıklamaları biz de basından izledik. Kendilerine bir mesajın ulaştığına dair bilgiyi kamuoyuyla paylaştılar.  Mesajın heyetimiz üzerinden gittiği zaten bilinen bir şey. Uçakla mı gitti kuşlar mı götürdü onu bilmiyoruz tabii."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Van kayyım dem parti
ilgili haberler
Van’da kayyım protestoları: Polis şiddet kullandı, belediye başkanlarını gözaltına aldı
15 Şubat 2025
/haber/vanda-kayyim-protestolari-polis-siddet-kullandi-belediye-baskanlarini-gozaltina-aldi-304576
Özgür Özel'den kayyım yorumu: Hazımsızlık
15 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozel-den-kayyim-yorumu-hazimsizlik-304574
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Van’da kayyım protestoları: Polis şiddet kullandı, belediye başkanlarını gözaltına aldı
15 Şubat 2025
/haber/vanda-kayyim-protestolari-polis-siddet-kullandi-belediye-baskanlarini-gozaltina-aldi-304576
Özgür Özel'den kayyım yorumu: Hazımsızlık
15 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozel-den-kayyim-yorumu-hazimsizlik-304574
Sayfa Başına Git