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Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 15:05
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2025 15:12
3 dk Okuma

15 maddede Feminist Gece Yürüyüşündeki hak ihlalleri

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi, 23. Feminist Gece Yürüyüşü sırasında gözaltına alınanlara sağlık kontrolü sırasında polisleri alandan çıkarmayan doktorlar hakkında, İstanbul Tabip Odası ve Tabipler Birliği'ne şikâyette bulunacak.

Evrim Kepenek

Doğa Tekneci
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
15 maddede Feminist Gece Yürüyüşündeki hak ihlalleri

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi bu yıl, 8 Mart’ta Taksim’de düzenlenen 23. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü ve sonrasında yaşanan hak ihlallerine dair basın toplantısı düzenledi.

Beyoğlu’ndaki Feminist Mekân’da düzenlenen basın toplantısında Zeynep Demirkol, Cemre Baytok, Tuğçe Newroz Özçelik ve avukat Gülyeter Aktepe konuştu.

“Yasak kararını önceden bildirmiyorlar ki itiraz etmeyelim”

Avukat Gülyeter Aktepe, şöyle dedi:

“23. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü son yılların en coşkulu, en kalabalık, en güzel feminist eylemlerinden biriydi. Hepimiz coşkuyla oradaydık. Herkes Anayasal hakkını kullandı. Ve gündüz saatlerinden itibaren getirilen ulaşım yasakları da seyahat engelleri de hiçbiri kadınların o alana ulaşmasını engelleyemedi. Kaymakamlığın yasak kararını bir gün öncesinden saat 16 gibi yayınlayarak da şunu yapıyorlar aslında bu yasaklama kararına karşı bir iptal davası açılıp bir yürütmenin durdurulması kararının bizim alacağımızı, bizim bunu hukuki başvuru konusu edeceğimizi biliyorlar. Biz bunun hedefini biliyoruz dediğim gibi. Ama bu yasaklama kararının idare ve milliyeti kararlarıyla Anayasal haklarımızı sınırlandırmaya çalışan bu perspektifin de kabul edilebilir olmadığını biliyoruz. Aynı zamanda bu yasaklama kararının gerekçesi de yine kamu düzenini aykırılıklar gibi çeşitli muğlak ifadeler, genel ahlak gibi muğlak ifadelerle dolu. Bunların da zaten kabul edilebilir nitelikte olmadığını düşünüyoruz.”

Komiteden çağrı

Aktepe’nin ardından konuşan Tuğçe Özçelik de gözaltına alınan fakat kendilerinin bilgisi dışında kalan kişilere de çağrı yaptı, “Bize başvurun hukuki sürecinizi takip edelim” dedi.

15 maddede hak ihlalleri

Zeynep Demirkol, Cemre Baytok, Tuğçe Newroz Özçelik ve avukat Gülyeter Aktepe’nin anlattığı hak ihlalleri 15 maddede şöyle:

Yasaklama Kararı: Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart günü yürüyüşü yasaklama kararı, hukuka aykırı olarak son anda açıklandı ve anayasal haklar idarenin keyfi kararlarıyla kısıtlandı.

Ulaşım Engelleri: Toplu ulaşım durduruldu, metro istasyonları kapatıldı ve kadınların alana ulaşması zorlaştırıldı.

Yoğun Polis Ablukası: Barikatlar kuruldu, cadde ve sokaklar kapatıldı, yürüyüş alanına girişler engellendi.

Sloganların Suç Haline Getirilmesi: "Jin, Jiyan, Azadî" gibi sloganlar kriminalize edilerek gözaltına alınanlara suç isnat edildi.

Gözaltı Süreci ve Kelepçe Uygulaması: Gözaltına alınanların bir kısmı ters kelepçeye maruz kaldı, bazıları hala kelepçeli şekilde ifadeye götürüldü.

Avukatlara Engel Çıkarılması: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındaki kişilere ulaşmak isteyen avukatların girişine izin verilmedi, bekleme odasına alınmaları saatler sürdü.

Kişi Listelerinin Saklanması: Gözaltına alınan 112 kişinin isimleri ve durumları avukatlarla paylaşılmadı, saatler süren bekleyiş sonrası ancak listeye ulaşılabildi.

Gözaltı Araçlarında Kötü Muamele: İnsanlar havasız, karanlık, dar gözaltı araçlarında uzun süre ters kelepçeyle bekletildi.

Temel İhtiyaçlara Erişim Engeli: Gözaltındakilere su ve yiyecek ulaştırılmasına izin verilmedi, ilaçlarını almak zorlaştırıldı.

İfade Sürecinde Hak İhlalleri: İfade alınırken avukatlar baskı altına alındı, şüphelilere yöneltilen sorular hukuki gerekçeden yoksundu.

Muayene Sürecinde İhlaller: Gözaltındakiler kelepçeli muayene edildi, polislerin muayene odasında kalmasına izin verildi, doktorlar kelepçeleri çıkarmadı.

Cinsel Taciz ve Hakaret: Bazı gözaltına alınanlar sözlü tacize, hakarete ve cinsel saldırıya maruz kaldı.

Hızlı İddianame Hazırlığı: Kadınlar hakkında hızla iddianameler düzenlenirken, işkenceci polisler hakkında soruşturma açılmadı.

Kasıtlı Yıldırma Politikası: Gözaltındaki kişilere yönelik kötü muamele, feminist mücadelenin caydırılması amacıyla sistematik şekilde uygulandı.

Hukuki Sürecin Takibi:

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi, 8 Mart’taki gece yürüyüşü sırasında gözaltına alınanlara sağlık kontrolü sırasında polisleri alandan çıkarmayan doktorlar hakkında, İstanbul Tabip Odası ve Tabipler Birliği'ne şikâyette bulunacak. Ayrıca emniyette yaşanan hak ihlalleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulacak.

"Feminist mücadelemiz hayatlarımızı ve dünyayı değiştiriyor"
İSTANBUL 23. FEMINIST GECE YÜRÜYÜŞÜ
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
polis şiddet 8 Mart 2025 feminist gece yürüyüşü 23. Feminist Gece Yürüyüşü 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
tüm yazıları

bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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