15 kurum-platform ve 521 yurttaş imzaladı: Yetti artık

Gezi ve Kobanî davalarındaki hukuksuzluğa, Anayasa Mahkemesi (AYM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının yok sayılmasına tepki gösteren 15 kurum, platform ve 521 yurttaş, “Yetti artık” başlıklı bir metin yayımladı.

ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU Yargıtay onadı: Kavala'ya müebbet, Atalay, Mater, Kahraman ve Özerden'e 18 yıl ağır hapis

EK SAVUNMA İSTENİYOR Kobanî davasında yargılama kapsamı genişletiliyor

"Kimse haksız yere tutuklanmamalı"

Metin şöyle:

*Türk milleti adına karar vermekle yükümlü bazı mahkemelerin ve hâkimlerin, başta Gezi ve Kobani davaları olmak üzere hukuksuz, kanunsuz, adaletsiz, vicdansız kararlarından, haksız gözaltı ve tutuklamalardan yurttaşlar olarak bezdik, bıktık, usandık.

*Anayasa ve kanunlar bir sistem, kurallar ve sınırlar çerçevesinde bazı kamu görevlilerine yetkiler ve görevler verir. Ancak hiçbir organ, kurum, makam veya kişiye sınırsız ve keyfi yetkiler verilmemiştir. Mahkemeler ve hâkimler de bundan bağışık değildir. Hiçbir mahkeme ve hâkimin, keyfi karar verme, haksız ve hukuksuz olarak insanları tutuklama ya da mahkûmiyet kararı adı altında yıllarca hapiste çürütme hakkı ve yetkisi yoktur.

*Hiçbir mahkeme ve hâkim, yargı sisteminde son sözü söyleme, belirleme yetkisi tanınmış olan Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını görmezden gelme, uymama, tanımama hakkına ve yetkisine sahip değildir.

*Hiçbir mahkeme ve hâkim anayasadan, kanundan üstün değildir. Kanunun bana tanıdığı yetkiye dayanarak karar veriyorum diyerek, anayasaya ve kanuna açıkça aykırı karar veremez, vermemelidir. Her kamu görevlisi gibi savcılar ve hâkimler de kanuna tabidirler, görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçu, her kamu görevlisi gibi savcılar ve hâkimler için de geçerlidir.

*Bugüne kadar klişe bir söylem olarak ileri sürülen, “yargı süreci devam ediyor, bir hata varsa, yargısal süreç içerisinde düzeltilir, herkes sabırla yargı sürecini beklemelidir” bahanesi artık kof ve boş bir sözden ibaret hale gelmiştir. Böylesi bir bahaneyle insanların yıllarca hapiste süründürülmesine, ömürlerinden çalınmasına sessiz ve tepkisiz kalacağımızı artık kimse beklememelidir.

*Devletin tüm kurum, kuruluş ve görevlilerini uyarıyoruz:

Adalet dağıtması, hukuku temel alması gerekirken, kendini anayasadan, hukuktan, adaletten arındırıp, siyasi iktidarın hukuksuz infaz işlerini gören ve ödüllendirildikçe sayıları da, cüretleri de artan bazı yargı görevlilerine tepki göstermek için daha fazla gecikmemek gerektiğini düşünüyoruz.

İmzalayan Kurum ve Platformlar

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar, Demokrasi İçin Hukukçular, DiEM25 Türkiye Kolektifi, Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, Green Justice Platform (Berlin), İnfo-Türk (Belçika), Kadın Yazarlar Derneği, Katılımcı Avukatlar (KAV) Grubu, KODA (Kocaeli Dayanışma Akademisi), Muğla Çevre Platformu, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Türkiye-Almanya Kültür Forumu, Yeşil Yaşam İnsiyatifi, Yurttaş Girişimi.

İmzalayan 521 Yurttaş:

Abdulbaki Erdoğmuş, Abdullah Demirbaş, Abdülkadir Kökçe, Adalet Dinamit, Adalet Kaya, Adnan Gündoğan, Ahmet Aksel, Ahmet Aykaç, Ahmet Dindar, Ahmet Doğan Fırtına, Ahmet Ergin, Ahmet İnsel, Ahmet Kale, Ahmet Özdemir Aktan, Ahmet Sayar, Akın Atalay, Akın Birdal, Akın Yoğurtcuoğlu, Ali Bilge, Ali Cevat Taşıran, Ali Çeliksöz, Ali Ergin Açan, Ali Ertem, Ali Galip Yıldız, Ali Kemal Akbulut, Ali Kerem Saysel, Ali Kulcay, Ali Nesin, Ali Onur Bilgin, Ali Rıza Öngören, Alp Eden, Alp Selek, Alpserdar Denktaş, Arda Balım, Arif Belgin, Arif Mardin, Arif Merdol, Arif Şayir, Aslı Danışman, Aslı Göksel, Aslı Uygun, Asli Umur, Aşkın Kocaçimen, Atilla Aytemur, Atiye Altül, Attila Tuygan, Avni Kalkan, Aydın Aydoğan, Aydın Cıngı, Ayetullah Aşıti, Ayhan Çelik, Ayhan Sami Çağatay, Ayla İşler, Aynur Hayrullahoğlu, Aysel Durgun, Ayşe Cemal, Ayşe Gözen, Ayşe Hür, Ayşe Kalatay, Ayşe Küpeli, Ayşe Ulubay, Ayşe Yetmen, Aytaç Orhan, Babür Pınar, Bahadır Altan, Baskın Oran, Başak Yıldırım, Bayram Sarı, Beral Madra, Berfin Kaya, Berna Aydemir, Berrin Pırnar Demirci, Berrin Sönmez, Betül Tanbay, Bilge Mısırlıoğlu, Bilgin Ünsaç, Binnaz Toprak, Birsen Temir Saraç, Bişar İçli, Bumin Güneri, Burak Saldıroğlu, Bülend Tuna, Bülent Felekoğlu, Bülent Sağlam, Bülent Sankur, Bülent Tekin, Büşra Ersanlı, C. Murat Özgünay, Cahit Mete, Can İkizler, Canan Turan, Caner Gökbayrak, Cavidan Ertüz, Cem Akıncıtürk, Cem Eden, Cenap İlter, Cengiz Arın, Ceylan Eşit, Cihan Candemir, Cihan Şenoğuz, Cihangir İslam, Cihat Kılıç, Coşkun Ova Şeyhoğlu, Cüneyt Altınışık, Çağatay Anadol, Çetin Ali Nergis, Çiğdem Akça, Çilekden Eti, Demet Menteşe, Deniz Ali Duru, Deniz İlgün, Deniz Mukan, Deniz Tuten, Derya Abay, Devrim Avcı Özkurt, Dicle Demirhan, Didem Ayhan Özkazanç, Dilek Koç, Doğan Özgüden, Doğan Özkan, Dursun Kahraman, Dursun Yasin, Ebru Alarslan, Ebru Erginbay, Edip Erdal Yüzak, Elif Aytaç, Emel Isitan, Emil Eker, Emin Durmaz, Emine Çiftci, Emine İnci İşbulur, Emine Uşaklıgil, Erdinç Fırat, Erdinç Köksal, Erdoğan Aydın, Erdoğan Kahyaoğlu, Erdoğan Şahin, Eren Keskin, Ergin Cinmen, Erhan Altunel, Erhan Erdogmus, Erol Kızılelma, Ertuğrul Basmacı, Esin Kotiloğlu, Esra Mungan, Eşref Eşkinat, Ezel Akay, Faik Akçay, Fatime Akalın, Fatma Akdokur, Fatma Aytaç, Fatma Dikmen, Fatma Gök, Fatma Müge Göçek, Fatma Nur Savaş, Fatma Vogel, Fatma Yeni, Fazıl Ahmet Tamer, Ferah Kökmen, Ferda Sağduyu, Ferhan Sevilir, Ferhat Kentel, Ferhat Tunç, Fethiye Çetin, Fevzi Engin, Fidan Eroğlu, Figen Çalıkuşu, Figen Öcal, Fikret Başkaya, Filiz Öngay, Fuat Saygılı, Garo Kaprielyan, Garo Paylan, Gençay Gürsoy, Gonca Gedikoğlu, Gonca Gül, Gonca Güven, Gulgun Bögrek, Gülay Coşkun Tan, Gülayşe Koçak, Gülder Değirmencioğlu, Gülgün Ağabeyoğlu, Gülhan Nalbantoğlu, Gülnur Acar Savran, Gülnur Aksop, Gülnur Yılmaz, Gülser Kayır, Gülşah Kaya, Gün Zileli, Güngör Erçil, Güngör Şenkal, Güntan Şahin, Gürel Şirin, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür, Güzide Aydoğmuş, Güzide Baydar, H. Habib Taşkın, H. Nafi İpek, Hacer Nüket Ercümenciler, Hacer Uyarlar, Hacı Salih Akın, Haci Güvçin, Hadi Cin, Hafize Suzan Şahin, Hakan Tahmaz, Hale Bolak Boratav, Halide Emel Korkmaz, Halil Enis Karal, Halil İbrahim Yenigün, Halil Savda, Halim Bulutoğlu, Haluk Ağabeyoğlu, Haluk Sezer, Hamide Bezirci, Handan Özden Demiröz, Hasan Açılmış, Hasan Cemal, Hasan Hayri Alkan, Hasan Hüseyin Evin, Hasan Köse, Hasan Subaşı, Haşmet Karaçam, Hatice Bal, Hatice Halet Ermin, Haver Tanbay, Hikmet Albayrak, Huriye Aysen Erkoyun, Hülya Uygun, Hüseyin Abut, Hüseyin Karakuş, Hüseyin Özcan, Hüseyin Yüksel Biçen, Hüseyin Zengin, Ibrahim Yılmaz, İbrahim Betil, İbrahim Kayalar, İbrahim Özkurt, İbrahim Yener, İlker Ardanuç, İnci Tuğsavul, İrvem Keskinoğlu, İskender İtah, İsmail Çevik, İsmail Duygulu, İsmet Hüsrevoğlu, İsmet Tilki, İzzet Çetin, Jan Beth-Sawoce, Jean-Pierre Dopagne, Kamuran Tokmakoğlu, Kaya Yazgan, Kazım Şaroğlu, Kemal Akkurt, Kemal Baş, Kenan Semen, Kerem Donat, Kıymet Erdemir, Korhan Gümüş, Korkut Akın, Kumru Toktamış, Kuvvet Lordoğlu, Kübra Ceylaner, Lale Balkış, Lale Büyük Efe, Latif Şimşek, Leyla Başar, Lila İsen, Ludmilla Büyüm, Ludmilla Denisenko, M. Esenay Hacıosmanoğlu, M. İrem Afşin, M. Murat Kubilay, Macit Çopur, Mahmut Konuk, Margarit Biton, Mebuse Tekay, Mehlika Bulur, Mehmet Adil Güler, Mehmet Akif Öznal, Mehmet Altan, Mehmet Bacıoğlu, Mehmet Bozkurt, Mehmet Celalettin Şerafettinoğlu, Mehmet Doğan, Mehmet Nur, Mehmet Özavcı, Mehmet Sina Hıdır, Mehmet Sorkun, Mehmet Uluışık, Mehmet Ural, Mehmet Yücel, Mehveş Güney, Melek Ulagay Taylan, Melih Şahin, Meltem Cansever, Meltem Kayıran, Meltem Salman, Mesut Karaoğlan, Metin Irmak, Metin V. Bayrak, Mine Aksu, Mine Demirağ, MineTopcu, Muhsin Dalfidan, Mujdat Hoskoseoglu, Mukaddes Kardeş, Murat Dinçer, Murat Moralı, Murat Polat, Murat Sarıkaya, Musa Kılıç, Mustafa Cihat Danışman, Mustafa Elveren, Mustafa Gül, Mustafa Öngay, Mustafa Öz, Mustafa Paçal, Mustafa Selmanpakoğlu, Mustafa Turgut, Müjgan S. Arpat, Münire Dağ, N. Bülent Poyraz, Namık Kemal Kanca, Nazar Büyüm, Nazım Tural, Nazike Bilge, Nazmi Algan, Nebil Göğüş, Necati Zengin, Necla Alkaşı, Necmiye Alpay, Nedim Bubani, Nedim Ovadya İzrail, Nefise Bazoğlu, Nejla Kurul, Nergiz Ovacık, Nesrin Küçükoğlu, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Neşe İmeryüz, Neşe Seren, Neval Eden, Nevin Kamilağaoğlu, Nevin Salman, Nevin Sarıaltın, Nezihe Singil, Nihat Deniz , Nihat Falay, Nihat Koçyiğit, Nil Gürler, Nilgün Doğançay, Nisim Nahum, Nur Dilara Yılmaz, Nuran Atmaca, Nuray Filiz, Nurcan Bircan Yayla, Nurettin Akbaş, Nurettin Çivi, Nuri Ödemiş, Nursen Güler, Nurten Üstün, Okan Toygar, Okşan Erdoğan, Oktay Murat, Olcay Aykut, Olcay Şimşek, Onur Hamzaoğlu, Onur Sarpkaya, Orhan Doğançay, Osman Ergin, Osman Okkan, Osman Tufan Bayman, Oya Baydar, Ömer Abay, Ömer Akınbingöl, Ömer Ceylan, Ömer Faruk Altuntaş, Ömer Faruk Kırnıç, Ömer Güven, Ömer Kaymakçalan, Ömer Madra, Ömer Tulgan, Önder Ateş, Önder Özkalıpçı, Özgür Dağ, Pınar Ömeroğlu, Polat Balkan, Ragıp Zarakolu, Rahmi Yıldırım, Raif Batur Talu, Ramazan Macit, Recep Cihat Tüzün, Refik Akay, Reha Alpay, Reşit Canbeyli, Reyan Tuvi, Reyhan Tekeli, Rezan Tuncay, Rıza Türmen, Ruhi Demiray, Ruhi Koç, Ruhsar Padır, Sadun Bora, Saime Özarslan, Sait Çetinoğlu, Salih Zeki Tombak, Samim Anıl, Selah Bergmen, Selahaddin Güleç, Selçuk Uygun, Selmin Atamer, Sema Gülez, Sema Pekdaş, Semih Bilgin, Semih Pekol, Sena Kaleli, Serap Küçük, Serdar Koçman, Serdar Seçkin, Serkan Deniz Özkan, Serpil Temizel, Seval Eşer, Sevda Toprakçıoğlu, Sevgi Çifter, Sevilay Adıgüzel, Sevinç Altan, Seyda Selek, Seyhan Tınbır, Sezar Kayalıbay, Sibel Asna, Sibel Özbudun, Sinan Tutal, Siya Avesta, Suat Bozkuş, Sultan Çamur Karataş, Süha Atatüre, Süheyla Kızıldağ, Süleyman Eryılmaz, Süleyman Karataş, Sümeyye Gökçe Yalçın, Süreyya Kemal Çakıroğlu, Şaban İba, Şafak Alaca, Şafak Öktenay, Şanar Yurdatapan, Şebnem Karaucak, Şefik Doğan, Şemsettin Dertli, Şengün Kılıç, Şenol Akyol, Şerif Kaynar, Şükran Bingöl, Şükran İrençin, Tahir Sargın, Tahsin Yeşildere, Talat Kiriş, Taner Akçam, Taner Akdoğan, Tansun Baştuğ, Temel Demirer, Temel İskit, Teoman Koray, Tolga Seyfi, Tuğçe Ceylan, Tuncay Koç, Turgut Bayır, Tülin Tümer, Türkan Kekeç, Türkan Yılmaz, Türkcan Baykal, Uğur Budak, Utku Tatar, Ülker Bilgin, Ümit Aktaş, Ümit Biçer, Ümit Özdemir, Ümmühan Kurşun, Ünal Çakır, Ünal Karasu, Ünal Ünsal, Ünsal Dinçer, Üstün Güvener, Vedat Akın, Vedat Bulut, Vedat Yüksel, Viki Ciprut, Yakup Uygun, Yalçın Alaca, Yaman Öğüt, Yannis Vasilis Yaylali, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Ahi, Yasemin Gülbol, Yasemin Özgün, Yavuz Benli, Yavuz Emre, Yazgül Yıldırım, Yeşim Yeşiloğlu, Yıldız Aydın, Yıldız Oskay, Yılmaz Bozkurt, Yılmaz Özkan, Yiğit Acar, Yücel Demirer, Yüksel Oral, Zehra Kabasakal Arat, Zeki Kanay, Zeliha Ağırbaş Akalp, Zeliha Altuntaş, Zeliha Zararsız, Zerrin Mastan, Zeynep Akıncı, Zeynep Atikkan, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Sert, Zeynep Tanbay, Ziya Bayram, Zübeyde Gülboy, Zübeyde İnce, Zülal Kılıç.

(EMK)