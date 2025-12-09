ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2025 08:40
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2025 08:45
3 dk Okuma

15. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali başlıyor

Festival bu yıl öldürülen gazeteci Hakan Tosun’a özel bir bölüm de ayırdı: “Direnişin Belgeselcisi”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
15. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali başlıyor
*Tata Filminden bir kare.

İnsan hakları mücadelesinin sesini 15 yıldır dünyanın dört bir yanından İstanbul’a taşıyan Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, bu yıl da dolu bir programla izleyici karşısında. Festival, dostlarının dayanışmasıyla 13–17 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul’un iki yakasında altı farklı mekânda gerçekleşecek.

Bu yılın ana teması bakım emeği olurken, emek sömürüsü, çevre mücadeleleri ve toplumsal adalet odağına alınan filmler ve etkinlikler festivalin omurgasını oluşturuyor. Programda Türkiye’den ve dünyadan 50 film, söyleşiler, paneller, forumlar ve atölyeler yer alıyor.

Festival, 12 Aralık Cuma akşamı Pera Müzesi’nde “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli ile açılacak.

Festivalin ana teması: Bakım emeği

Bu yıl bakım emeği, hem emek sömürüsünü hem de görünmeyen emeği merkeze alan etkinliklerle işleniyor.

*13 Aralık Cumartesi – Bağlarbaşı Kültür Merkezi
İmece Ev İşçileri Sendikası işbirliğiyle “Külkedisi Değiliz!” gösterimi ve ardından Ev İşçileri ve Güvencesiz Emek paneli.

*15 Aralık Pazartesi – Postane
İHD, SHUDER ve CISST ortaklığında Hasta Mahpuslar ve Hapishanede Bakım Emeği söyleşisi.

*16 Aralık Salı – Postane
“İzlanda’nın Durduğu Gün” filmi sonrası, alanda çalışma yürüten isimlerle Görünmeyen Emeği Görünür Kılmak başlıklı yuvarlak masa.

Ekoloji ve yaşam savunusu

Ekolojik yıkım, yerel mücadeleler ve iklim adaleti üzerine bir düzineden fazla film bu bölümde yer alıyor.

*14 Aralık Pazar – Bağlarbaşı Kültür Merkezi
Kuzguncuklular Derneği ve Validebağ Gönüllüleri katılımıyla “Bu Bostan Bizim” gösterimi ve Üsküdar’da Kent Mücadeleleri forumu.

*15 Aralık Pazartesi – Postane
Lübnan’daki ata tohumu mücadelesini anlatan “Haysiyet Tohumları” gösterimi ile
Tohum Çeşitliliğini Korumak üzerine bir forum.

Hakan Tosun’a özel bölüm: “Direnişin Belgeselcisi”

Hayvan haklarından çevre direnişlerine, yaşam savunusundan yerel mücadelelere uzanan neredeyse tüm alanları kayıt altına alan belgeselci Hakan Tosun, 13 Ekim’de cinayet sonucu hayatını kaybetmişti.

Festival bu yıl Tosun’a özel bir yer ayırıyor:

*Dört filminden özel gösterimler

*16 Aralık – Bağlarbaşı Kültür Merkezi: Validebağ Gönüllüleri ile “Hakan Tosun İçin Adalet!” anması

*17 Aralık – Postane: Filmleri eşliğinde Direnişin Belgeselcisi Hakan Tosun söyleşisi

Ayrıca ekoloji bölümündeki bazı filmler, Documentarist’in CultureCIVIC destekli programı kapsamında önümüzdeki yıl 15 farklı kenti gezecek; Tosun bu yolculukta da anılacak.

Deprem hafızası

Festival, deprem hafızasını diri tutmaya devam ediyor.

*15 Aralık – Bağlarbaşı Kültür Merkezi
İmre Azem’in “Hatay: 24 Aralık 2024 – 8 Ocak 2025” belgeseli, Adalet Peşinde Aileleri Platformu ve filmdeki isimlerin katılımıyla yeniden gösterilecek.

*17 Aralık – Fransız Kültür Merkezi
Serinin son filmi “Hatay: 12–24 Eylül 2025” gala gösterimi ile festival kapanışı yapılacak.

Festival herkes için, her şey ücretsiz

*Lola Filmi'nden bir kare

Türkiye’den Fas’a, Gazze’den İzlanda’ya, İran’dan Brezilya’ya hak mücadelelerini buluşturan festival;
CultureCIVIC, Üsküdar Belediyesi, Hollanda Başkonsolosluğu, Finlandiya Elçiliği, Brezilya Başkonsolosluğu, UNDP, çeşitli medya ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ve 95 festival dostunun katkısıyla gerçekleşiyor.

Hafızadaki çatlak: Hakan Tosun cinayeti yaygın medyada nasıl yer buldu?
Hafızadaki çatlak: Hakan Tosun cinayeti yaygın medyada nasıl yer buldu?
31 Ekim 2025
Gazeteci Hakan Tosun anısına İzmir’de sergi düzenleniyor
Gazeteci Hakan Tosun anısına İzmir’de sergi düzenleniyor
24 Kasım 2025

Mekanlar:
Fransız Kültür Merkezi – Pera Müzesi – Aynalı Geçit – Postane – Bağlarbaşı Kültür Merkezi – TAK Kadıköy

Program bilgileri: www.hihff.org
İletişim: [email protected]

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hangi İnsan Hakları? Film Festivali Hakan Tosun cinayeti hakan tosun ekoloji
