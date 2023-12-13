15 gündür haber alınamayan Suriyeli aktivist Katie tutuklandı

İstanbul Aksaray’da 27 Kasım akşamı istihbarat elemanı olduğu iddia edilen üç kişi tarafından gözaltına alınan Suriyeli insan hakları akivisti Ahmed Katie, dün (12 Aralık) akşam çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 11 Aralık akşamı ailesini arayarak Katie’nin gözaltında olduğunu ve savcılığa sevk edileceğini ifade etti.

Katie, dün öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki sorgunun ardından Katie, “casusluk” iddiasıyla tutuklandı.

2005-2010 yılları arasında rejim muhalifi olan babasının yerine Suriye’de hapis yatan Katie, 2011-2012 yılları arasında “halkı isyana teşvik ettiği” gerekçesiyle İdlib’de tutuklandı ve ikinci kez hapis yattı.

2013’te hapisten çıktıktan sonra Türkiye’ye yerleşti. 2018’de çalışma izni alarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamına girdi.

2022’de Mülteci Hakları Adalet Merkezi’ni kurdu ve mültecilere hukuki danışmanlık yapıyor.

Katie 12 Eylül 2023'te Ortadoğu Günlüğü sitesine verdiği röportajda Suriyelilere yönelik artan ırkçılıktan söz ediyor ve şöyle diyor:

Irkçılık, Türkiye için gerçekten çok büyük bir mesele. Ümit Özdağ önce MHP’den, sonra İYİ Parti’den kovulmuş bir siyasetçi. Sonunda kendi partisini 2021’de kurdu. Partililerin bütün Twitter hesaplarını ve Telegram kanallarını dakika dakika, hatta saniye saniye takip ediyorum. Bu parti kanaatimce şiddete çağrı yapan bir örgüt niteliğinde; hatta alenen iç savaş çağrısı yapıyor. Sadece Suriyeliler/Araplar ile Türkler değil, mütedeyyin ile mütedeyyin olmayan Türkler arasında da aynı çağrıyı yapıyorlar. Bu haliyle Suriyelilerden evvel Türkiye için o kadar büyük bir tehlike ki... Zafer Partisi üyelerince kurulan dışa kapalı Telegram kanalları çok tehlikeli. Onları yakından takip ettiğim için dışa kapatmadan evvel hızlı davranarak bu kanallara girebildim. Bu kanallarda Suriyelileri ve Afganları öldürme çağrısı yapılıyor. Dahası, nasıl silah kullanacakları, bıçağı hedefe nasıl saplayacakları bile anlatılıyor. Hangi bıçak daha iyi, hangi silah daha ucuz ve nereden satın alınabilir bunu da birbirlerine öğretiyorlar.

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Velhasıl Suriyeliler artan ırkçılıktan çok korkuyor. Maalesef ki medya da bu korkuları artırıyor. Medyanın her iki kesimi de insafsız. Türk medyasında bilhassa Zafer Partisi ile İYİ Parti’nin medyası Suriyelilere gerçekten çok zulmediyor. Önce çok fazla gerçek dışı söylentiler yaydılar, sonra insanları nefrete teşvik ettiler ve sonunda bundan oy devşirmeye başladılar. Oy almak için yaptıkları bu kışkırtmalar Suriyelilerin hayatını cehenneme çevirdi. İnanın ben de dahil Suriyelilerin çoğu sokağa çıkmaya korkuyoruz. Bir yığın genci bıçakladılar. Sokakta yürürken sürekli etrafımı kontrol ediyorum, arkama bakıyorum, acaba sırtımdan bıçaklayacak biri var mı diye.