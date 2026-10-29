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YT: Yayın Tarihi: 29.10.2026 16:50 29 Ekim 2026 16:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 16:58 29 Ekim 2026 16:58
Okuma Okuma:  2 dakika

15 gazeteci anlattı: Çatışmasızlık Kürt gazeteciliğini nasıl değiştiriyor?

Faruk Bildirici'nin görüştüğü 15 gazeteci, çatışmasızlığın yeni habercilik alanları açtığını ancak sansür, yargı baskısı ve güvencesizliğin sürdüğünü anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
15 gazeteci anlattı: Çatışmasızlık Kürt gazeteciliğini nasıl değiştiriyor?
Faruk Bildirici, çatışmasızlık sürecinin gazeteciliğe etkilerini 15 gazeteciye sordu.
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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, 29 Ekim'de yayımladığı “Çatışmasızlık hali ‘bölge’deki gazeteciliği nasıl dönüştürüyor?” başlıklı yazısında, Kürt meselesi etrafında gelişen çatışmasızlık sürecinin bölgedeki gazeteciliğe etkilerini ele aldı.

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Diyarbakır, Van ve bölgenin farklı kentlerinde çalışan 15 gazetecinin görüşlerine yer veren Bildirici, çatışmaların azalmasının gazetecilere yeni çalışma alanları açtığını, ancak basın özgürlüğüne yönelik sorunların devam ettiğini aktardı.

Çatışma haberlerinden toplumsal sorunlara

Bildirici, 1990'lı yıllarda gazetecilerin hedef alındığı dönemi hatırlatarak bölgedeki gazeteciliğin uzun yıllar çatışmaların, operasyonların ve hak ihlallerinin gölgesinde geliştiğini belirtti.

PKK'nin silahlı güçlerini çekmesiyle oluşan çatışmasızlık ortamının özellikle Kürt gazeteciler açısından yeni olanaklar yaratabileceğini ifade etti.

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Gazeteci Abdurrahman Gök, çatışmasızlığın kalıcılaşması durumunda gazeteciliğin güvenlik odaklı gündemden toplumsal hafızaya, haklara ve yaşam koşullarına daha fazla yönelebileceğini söyledi.

ANKA Diyarbakır Temsilcisi Ahmet Ün ise çatışmaların sona ermesiyle kırsal alanlarda haber yapmanın kolaylaşabileceğine; çiftçilerin, işsizlerin, emeklilerin ve yoksul kesimlerin sorunlarının daha görünür olabileceğine dikkat çekti.

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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan da yeni dönemin göç, ekolojik tahribat, kadınların sorunları ve gençlerin gelecek kaygısı gibi konuların daha kapsamlı işlenmesi için fırsat sunduğunu belirtti.

“Çatışmasızlık basın özgürlüğü anlamına gelmiyor”

Gazeteci Hatice Kamer, bilgiye erişim olanaklarının artmasına rağmen doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın zorlaştığını, ekonomik koşullar ve mesleki risklerin gençlerin gazetecilikten uzaklaşmasına neden olduğunu anlattı.

İrfan Aktan ise Kürt meselesine ilişkin haberlerde bazı engellerin kısmen aşılmasına karşın eleştirel gazetecilik üzerindeki siyasi ve hukuki baskıların devam ettiğini vurguladı.

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Sürece yönelik eleştiriler de baskı altında

Gazeteci Mahmut Oral, barış sürecinin geleceğine ilişkin belirsizliğin gazeteciliği etkilediğini belirtti.

Oral'a göre hem iktidara hem de sürecin diğer siyasi aktörlerine yöneltilebilecek eleştiriler, gazetecilerin “süreç bozgunculuğu” suçlamasıyla karşılaşma kaygısını artırıyor.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut da barış gazeteciliğinin güçlenmesi için öncelikle basın üzerindeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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