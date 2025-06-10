15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav tarihi belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak.

Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim netleşirken, sözlü sınavların Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde yapılacağı bildirildi. Her bir alan için yalnızca bir il belirlenirken, adaylar alanlarına göre belirlenen ilde sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri, 13 Haziran 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylar, giriş belgelerine e-Devlet şifreleriyle ulaşabilecek.

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Sınavlara katılacak adayların, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile sınav yerine gelmeleri gerekiyor. Kurum kimlik kartları gibi belgeler geçerli kabul edilmeyecek.

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Adayların sınavda verdikleri sözlü yanıtlar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" ile puanlanacak. Değerlendirme yalnızca sözlü cevaplara dayanacağı için tüm soruların sözlü olarak yanıtlanması zorunlu olacak.

Taban puan 60 olacak

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sınav süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, itiraz başvurularını Bakanlığın eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

TIKLAYIN: Sözlü sınav duyurusunun tamamı

(AB)