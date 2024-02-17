15 bin kişi Köln’de Abdullah Öcalan için yürüdü

Avrupa’nın farklı ülkelerinden binlerce Kürt, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için Köln'de gösteri yürüyüşü yaptı.

Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin 25. yıldönümünde organize edilen yürüyüş için buluşma yeri Ren Nehri’nin kıyısındaki Deutzer Werft olarak belirlendi.

Almanya Kürdistan Toplulukları Konfederasyonu da (Kon-Med) gösterinin sloganı olarak “25 yıllık tecride, işkenceye ve hukuksuzluğa son verin” ifadesini belirledi.

Kitle sabahın erken saatlerden itibaren Ren Nehri’nin kıyısında toplanmaya başladı. Yürüyüşte Öcalan’ın posterleri açıldı. Açılan PKK bayrakları ise yürüyüşe katılanlarca indirildi.

Katılımcılar “Öcalan’a özgürlük”, “Free Öcalan”, “Fredeedom Öcalan” yazılı flamaları taşıdı, sık sık “Selam Selam, İmralı’ya bin selam”, “ Biji Serok Apo” sloganları attı.

Köln polisi, yürüyüşe katılan kişi sayısının 15 bin olarak tahmin dildiğini açıkladı.

(HA)