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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 15:01 25 Eylül 2026 15:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 15:09 25 Eylül 2026 15:09
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15. Beyoğlu Sahaf Festivali devam ediyor

Nadir kitaplar, sahaf mezatları, edebiyat ve kent kültürü üzerine söyleşiler ile müzik dinletilerinin yer aldığı 15. Beyoğlu Sahaf Festivali devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
15. Beyoğlu Sahaf Festivali devam ediyor
Fotoğraf: Ferhat Yaşar/bianet
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İstanbul’da 17 Eylül'de düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali, bu yıl 15’inci kez kitapseverlerle buluştu. 27 Eylül'de sona erecek festival Beyoğlu Belediyesi tarafından Eski Fransız Yetimhanesinin bahçesinde düzenleniyor.

Çok sayıda etkinliğe yer verildi

Dokuz gün sürecek festival kapsamında edebiyat, tarih ve kent kültürü üzerine etkinlikler düzenlenecek.

Programda Prof. Dr. Paolo Girardelli ile "19. Yüzyıl Beyoğlu Yangınları", Görgün Taner ve Yekta Kopan ile "Almak mı? Okumak mı?", Haluk Oral ile "Bir Kitap Arkeoloğu" söyleşilerinin yanı sıra Münadi Murat Uncu yönetiminde düzenlenecek geleneksel sahaf mezatı yer alıyor.

Deniz Bayrak ve Soulbrother Aykut’un "Analog Kaset" dinletileri ile Murat Meriç’in "'45’lik' Nostaljik Tınılar" performansı da programda yer alacak. Festival, 27 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
beyoğlu sahaf festivali İstanbul
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