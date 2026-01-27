ENGLISH KURDÎ
HABER
15 barodan ortak bildiri: Temel haklara yönelik baskılar kaygı verici

Kürt illerindeki 15 baro, ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına yönelik artan baskılara dikkat çekerek ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Kocaeli’deki “saç örme” gözaltısından Rojava protestolarına yönelik müdahalelere kadar çok sayıda hak ihlaline vurgu yapıldı.

BİA Haber Merkezi

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Iğdır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van baroları, son dönemde ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına yönelik artan baskılara karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Bildiride, ifade özgürlüğünün sistematik biçimde daraltıldığı, nefret söyleminin ise toplumsal şiddeti körükleyen tehlikeli bir boyuta ulaştığı ifade edildi.

"Saç örme" eylemi

Barolar, Kocaeli’de bir sağlık çalışanının sembolik bir "saç örme" eylemi nedeniyle gözaltına alınmasını sert dille eleştirdi. Açıklamada, ifade özgürlüğünün yalnızca çoğunluğun benimsediği görüşler için değil, aykırı ve eleştirel ifadeler için de geçerli olduğu hatırlatıldı. Bu tür eylemlerin suç unsuru olarak değerlendirilmesinin demokratik toplum düzeniyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Protestoları ve orantısız güç

Bildiride, Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen barışçıl protestolara yönelik müdahalelerin ciddi hak ihlallerine dönüştüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının bu denli kolaylıkla sınırlandırılması kabul edilemez. Gözaltı süreçlerindeki kötü muamele iddialarının etkin biçimde soruşturulmaması cezasızlık algısını derinleştirmektedir. Özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik tutuklamalarda kanuni olmayan gerekçelerin kurulmasını büyük bir endişeyle takip ediyoruz."

Mersin’deki ölüm ve nefret dili uyarısı

Barolar, Mersin’de Kobanili bir gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıya da dikkat çekti. Bu olayın münferit olmadığı belirtilen açıklamada, körüklenen nefret ikliminin toplumsal şiddeti beslediği ifade edildi. Ayrımcı ve dışlayıcı dilin bireyleri açık hedef haline getirdiği uyarısı yapıldı.

Barolardan acil çağrı

Açıklamanın sonunda bölge baroları, hukuksuz müdahalelerin durdurulması için şu talepleri sıraladı:

  • İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına yönelik müdahalelere son verilmesi
  • Protestolardaki kötü muamele iddiaları hakkında etkin soruşturma başlatılması
  • Nefret söylemi ve şiddeti meşrulaştıran dile karşı hukuki duruş sergilenmesi

(AB)

kürt illeri baro Suriye
