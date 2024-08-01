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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 14:58
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 21:18
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15 barodan “hedi” tepkisi: Toplumsal barışa zarar veriyorlar

Kürtçe trafik uyarı yazılarının silinmesine ilişkin açıklama yapan 15 baro, “Toplumsal barışa zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve bu uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında etkin bir adli ve idari soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
15 barodan “hedi” tepkisi: Toplumsal barışa zarar veriyorlar
Fotoğraf: MA

15 baro, Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman'da belediyeler tarafından bazı caddelerde sürücülere yönelik ‘yavaş’ anlamına gelen Kürtçe ‘hedi’, ‘önce yaya’ anlamına gelen ‘peşi peya’ uyarı yazılarının silinmesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Toplumsal barışa zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve bu uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında etkin bir adli ve idari soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Son günlerde Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman illerinde Belediyelerin sorumlu oldukları yolların yaya geçitlerinde Kürtçe yazılan trafik uyarılarının kolluk kuvvetlerinin gözetiminde sivil kişilerin müdahalesiyle ya da karayolları müdürlüğü görevlilerinin eliyle silindikleri anlaşılmaktadır. 

Trafik kuralları, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirleyen kurallar bütünüdür. Trafik kurallarını ve uyarılarını gösterir işaret ve yazıların Türkçe dışında başkaca dillerde yazılması önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.

Bir kentte yaşayan insanların anadilinde trafik uyarı ve işaretlerinin olması düzenlemenin amacını sakatlamamaktadır. Aksine arzu edilen trafik güvenliğine etkin bir şekilde katkı sunmaktadır. Bu talihsiz yaklaşım, ülkemizde yaşayan milyonlarca Kürdün varlığına ve diline karşı oluşan tahammülsüzlüğün başkaca bir ifadesidir. Bu tutum, birlikte yaşam kültürüne ve toplumsal barışa zarar vermektedir.  

 Bölge Baroları olarak; toplumsal barışa zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve bu uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında etkin bir adli ve idari soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz.

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(EMK)

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