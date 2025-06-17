15 baro başkanından DEM Parti'ye 'barış süreci' ziyareti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti heyeti, 15 kentin baro başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırladı. Görüşmede yeni anayasa çalışmaları ve Kürt sorununun çözümüne yönelik süreç ele alındı.

Bakırhan: Sürecin layıkıyla devam edebilmesi için güven tesisi gerekiyor

Baro başkanlarını DEM Parti Eş Genel Başkan Bakırhan ve beraberindeki heyet karşıladı. DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ve milletvekillerinin katıldığı ziyarette, yeni anayasa çalışmaları ve Kürt sorununun dair sürecin yasal olarak nasıl ilerleyeceği, Meclis'in bu konudaki yaklaşımı ve planlamalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Barolardan sürece destek

Görüşmede baro başkanları, sürece ilişkin hazırladıkları ve içinde yasal, anayasal ve toplumsal konularda çalışmaların olduğu dosyaları Bakırhan’a teslim etti. Barış ve Demokratik Toplum Sürecini desteklediklerini belirten baro başkanlarına ziyaretleri için teşekkür eden Bakırhan, 'Sürecin bölgesel ve uluslararası gelişmelerin, 40 yıldır kendini tekrar eden Kürt sorununun konuşarak, müzakereyle ve demokrasiyle çözülmesi süreci' olduğunu ifade etti.

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"Barışla taçlandırmayan kaybeder"

Bakırhan, hem Ortadoğu’daki hem Türkiye’deki gelişmelerin herkesi bu çözüme zorladığını belirttiği konuşmasında, “Bu süreç, 50 yıllık savaş ve çatışmanın sonlandırılması, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi sürecidir. Bu süreci, barış süreciyle taçlandırmayan, kim olursa olsun, kaybeder. Demokratik olmayan bir ülkede yaşanan sorunlar en çok hukuku ilgilendiriyor. Bu konuda da en çok sizler zorlanıyorsunuzdur” dedi.

“Bahçeli’nin çıkışı, bizi umutlandırdı"

“Bahçeli’nin çıkışı, Öcalan’ın dünyada ezber bozan çağrısı ve örgütünün buna olumlu yanıt vermesi bizi çok umutlandırdı” diyen Bakırhan, “DEM Parti olarak başından beri sürece inandık ve katkı veriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında süreci anlatmak için toplantılar yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızda raporlardan yararlanacağız"

Baro başkanlarına yaptıkları çalışmaları çok kıymetli ve önemli gördüklerini söyleyen Bakırhan, diğer meslek örgütleri, odalar ve sivil toplum örgütlerinden de sürece katkı için benzer çalışmalar beklediklerini kaydetti. Bakırhan, Kürt halkının sürece inandığını ve desteklediğini belirterek, "Kürt’ü kardeş gören bir yaklaşımı egemen kılmamız gerekiyor. Bu süreç eğer yürürse, Türkiye demokratikleştirecek ve bölgedeki yangınlardan korunacak" dedi.

Bakırhan, baro başkanlarına önerileri ve raporları için teşekkür ederek, sundukları raporları çalışmalarında değerlendireceklerini söyledi.

15 Baro başkanı Ziyarete katılan baro başkanlarının isimleri şöyle: Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, Ağrı Barosu Başkanı Serdar Günakın, Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketenalp, Bitlis Barosu Başkanı Gülhan Bayram Sekmen, Dersim Barosu Başkanı Doğukan Kudat, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan, Iğdır Barosu Başkanı Ahmet Tutulmaz, Kars Barosu Başkanı Nejat Yağcı, Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ı TBMM Grubumuzda ziyaret etti.

(AB)