"15-17 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i çalıştırılıyor"

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) "Eğitim İzleme 2025" raporu açıklandı. Rapor, kendi içindeki 4 ayrı gruplandırmayla birlikte 1 milyon 470 bin çocuğun örgün dışında kaldığını ortaya koydu. Bu tablonun sonuçlarını ve eğitim sisteminde önceliklendirilmesi gereken noktaları ERG Politika Analisti Kayıhan Kesbiç ile konuştuk.

Türkiye’de çok iyi işleyen bir sistem olmasa da çocuğun sorunlarını takip etmenin en mümkün olabildiği yerin okul olduğunu belirten Kesbiç, MESEM’lerdeki öğrencileri MEB’in örgün eğitim içine dahil ettiğini ama kendilerinin bu kanı da olmadıklarını nedenleriyle açıkladı.

Ayrıca yaş arttıkça eğitim dışına çıkmanın da arttığını vurgulayan Kesbiç, "TÜİK'in verdiği çalışan çocuk verileri de son 10 yılın en yüksek oranları. 15-17 yaş grubunda her 4 çocuktan 1'inin iş gücünde olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin uzun yıllar boyunca karşılaşmadığı bir oran". dedi.

(NÖ)