ÇOCUK
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 08:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 16:23
1 dk Okuma

EĞİTİM İZLEME RAPORU 2025

"15-17 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i çalıştırılıyor"

ERG'nin "Eğitim İzleme 2025" raporuna göre Türkiye'de 1 milyon 470 bin çocuk örgün eğitim dışında. Bu çocukların hangi koşullar sebebiyle örgün eğitim dışında kaldığını ve sosyoekonomik koşulların bu sonuca etkisini ERG Politika Analisti Kayıhan Kesbiç ile konuştuk.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

"15-17 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i çalıştırılıyor"
Fotoğraf: ERG'nin hazırladığı "Eğitim İzleme Raporu 2025" sunumundan bir bölüm

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) "Eğitim İzleme 2025" raporu açıklandı. Rapor, kendi içindeki 4 ayrı gruplandırmayla birlikte 1 milyon 470 bin çocuğun örgün dışında kaldığını ortaya koydu. Bu tablonun sonuçlarını ve eğitim sisteminde önceliklendirilmesi gereken noktaları ERG Politika Analisti Kayıhan Kesbiç ile konuştuk.

Türkiye’de çok iyi işleyen bir sistem olmasa da çocuğun sorunlarını takip etmenin en mümkün olabildiği yerin okul olduğunu belirten Kesbiç, MESEM’lerdeki öğrencileri MEB’in örgün eğitim içine dahil ettiğini ama kendilerinin bu kanı da olmadıklarını nedenleriyle açıkladı.

Ayrıca yaş arttıkça eğitim dışına çıkmanın da arttığını vurgulayan Kesbiç, "TÜİK'in verdiği çalışan çocuk verileri de son 10 yılın en yüksek oranları. 15-17 yaş grubunda her 4 çocuktan 1'inin iş gücünde olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin uzun yıllar boyunca karşılaşmadığı bir oran". dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ERG eğitim izleme raporu çocuk işçiliği örgün eğitim MESEM
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

