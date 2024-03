147 roj in agahî ji rojnameger Silêman Ehmedî nayê girtin

Rojnameger û edîtorê beşa erebî yê Rojnewsê Silêman Ehmed di 1ê Çiriya Pêşiyê de ji bo serdanê çû cem malbata xwe ya li Taxa Şêx Meqsud a Helebê. Ehmed, di 25ê Çiriya Pêşiyê de xwest bi ser deriyê Pêş Xabûr (Sêmalka) re derbasî Herêma Federe ya Kurdistanê bibe. Lê li vir ji hêla hêzên PDKyê ve hate revandin û ev 147 roj in agahî jê nayê girtin.

Hefteyek piştî windabûna Ehmedî, asayîşa PDKyê ya Dihokê daxuyaniyek da û îdia kir ku “Silêman Ehmed ne rojnameger e.” Silêman Ehmed nêzî 5 sal in di beşa erebî ya Rojnewsê de weke edîtor dixebite.

“Dosya di destê saziya îstîxbaratê de ye”

Parêzerê Ehmedî, Nerîman Ehmed Reşîdê diyar kiribû ku tevî biryara dozgeriyê jî Asayîşa Dihokê nahêle ew bi miwekîlê xwe re hevdîtinê bikin. Li gorî gotina Reşîdê ew hînbûne ku dosya di destê saziya îstîxbaratê Parastinê de ye. Reşîdê destnîşan kir ku li gorî xala 19emîn a Destûra Bingehîn a Iraqê, divê parêzerê her girtiyekî/ê hebe û bêyî parêzer tu kar nayên kirin. Reşîdê got: “Asayîşa Dihokê û hikûmeta Herêma Federe ya Kurdistanê bi awayekî eşkere Destûra Bingehîn binpê dikin. Em amadekariyan dikin ku serî li Dadgeha Federe ya Iraqê bidin. Asayîş û hikûmet destûrê nade em hevdîtinê bikin û her tim hinceta ‘li vir nîne, lêpirsîn hêj bi dawî nebûye’ nîşan didin. Hemû hewldanên me bêencam man. Em ê di demeke herî kin de ji bo Dadgeha Federe ya Iraqê serlêdanê bikin. Têkoşîna me ya hiqûqî dê bidome.”

Koma Parastina Suleyman Ehmedî ku ji hêla parêzeran ve hatiye avakirin jî da zanîn ku heta niha zêdetirî 10 serlêdan ji bo Ehmedî kirine lê destûra hevdîtinê nehatiye dayîn. Di heman demê de rayedarên PDKyê jî têkildarî Ehmed ti agahî parve nekirine. Rojnews diyar dike ku PDK ji ewlehî û jiyana edîtorê ajansa wan Silêman Ehmed berpirse.

Serî li NYyê dan

Rayedarên Rojnewsê demeke berê serî li Neteweyên Yekbûyî (NY) dabûn.