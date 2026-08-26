14 yaşındaki Suriyeli Ali Şihap, Adana’da çalıştığı hurdacıda öldürüldü

Deyrizor'da 31 Aralık 2017'de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda çatışmanın ortasında kalan ve ailesinin çoğunu kaybeden 14 yaşındaki Suriyeli Ali Şihap, 40 gün önce çalışmak için Adana'ya geldi. Ali bir başka çocuk ile yaşadığı tartışma sonrası tartıştığı çocuğun babası tarafından öldürüldü.

"Beş yaşındaki çocuğa ırkçı saldırı iddiası"

İddiaya göre Ali Şihap, 21 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde çalıştığı hurdacının önünde duran kamyonete hurda yüklüyordu. Üzerinde Suriye'nin yeni bayrağının yer aldığı 5 yaşında bir çocuk, sokakta oyun oynuyordu. Bu sırada 15 yaşlarında Türkiyeli olduğu belirtilen başka bir çocuğun ırkçı saldırısına uğradı ve üzerindeki tişörtün çıkartılmasını istedi.

Ali'nin kuzeni Hammud El Hammud, yaşananları bianet'e anlattı

Ali ve birlikte çalıştığı başka bir çocuk ise müdahale ederek Türkiyeli çocuğu yatıştırmaya çalıştı. Taraflar olay yerinden ayrıldı, Ali ve arkadaşı çalışmaya devam etti. Kısa süre sonra Türkiyeli çocuk ile anne ve babası, hurdacıya gelerek Ali ve diğer çocuğu darp etti. Mahalleli araya girerek aileyi yatıştırdı. Ancak bir süre sonra beyaz bir arabayla tekrar gelen baba, kamyonetin üzerinde hurda yükleyen Ali’ye doğru iki el ateş etti. Ali belinden ve bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Ali, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçtı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü, halen failinin yakalanması için çalışıyor.

"Katil yakalandıktan sonra detayları öğreneceğiz"

Dosyanın avukatı Emir Ali Emir, “Soruşturma devam ediyor. Emniyet, katilin fotoğrafını çıkarmış ve çalışmalarını sürdürüyor. Olay henüz çok taze, katil yakalandıktan sonra detayları öğreneceğiz” dedi.

Aile ölümle tehdit ediliyor

Ali'nin kuzeni Hammud El Hammud, tehdit edildiklerini ancak adaletin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Haber göndermişler. 'Çocuğun cenazesini Suriye’ye göndersinler, şikayetlerini de geri çeksinler. Yoksa herkesi öldürürüz' demişler. Devlet bu olaya bakmalı. Çocuk çalışmak için yeni geldi. İki çocuk kavga etti diye neden onu öldürdüler. Adalet yerine gelene kadar peşini bırakmayacağız. Annesi ve kardeşleri perişan oldu.

Ali'nin hikayesi

Suriye'deki iç savaşta evleri yıkılan Ali Şihap'ın annesi ve kardeşleri tahıl ambarında yaşıyor.

Şihap ailesi, Suriye’nin Deyrizor kentine bağlı Buseyra’nın Sikkir köyünde yapıyordu. IŞİD’in Suriye ve Irak’ta kontrol ettiği bölgelerde sınırlar ortadan kaldırılmış ve Iraklı bir aile bu dönemde Şikkir köyüne yerleşmişti.

ABD öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı Koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Deyrizor'daki mahalle ve köylerde operasyonlarını sürdürüyordu.

Bir yaşında iki çocuk öldü

Koalisyon güçleri ile SDG'nin Şikkir köyüne düzenlediği operasyon/Fotoğraf sosyal medya

El Hammud'un anlatımına göre köyden bir kişi, Iraklı ailenin IŞİD’li olduğunu SDG’ye ihbar etti. 31 Aralık 2017'de Koalisyon güçleri havadan, SDG ise karadan Şikkir köyüne operasyon düzenledi. Şihap ailesi çatışma ortasında kaldı. Operasyonda ihbar edilen aile gözaltına alındı, Şihap ailesinden 4 kişi öldü bir kişi yaralandı.

Ali Şihap 8 yaşındayken, 28 yaşındaki babası Dahham, 2 yaşındaki öz kız kardeşi Nazhan, 1 yaşındaki üvey kız kardeşi Nabhan ile 20 yaşındaki üvey annesi Rim öldü. Şu anda 31 yaşında olan öz annesi Vacid de yaralandı. Ali, bu olayda hayatta kaldı.

Koalisyon, ölenlerin cansız bedenlerini helikopterlerle Şeddadi’deki bir hastaneye götürdü. Daha sonra cenazeler köye getirilerek aileye teslim edildi.

IŞİD’li olduğu iddia edilen Iraklı aile, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldıktan sonra serbest bırakıldı. Koalisyon yetkilileri, SDG’nin Arap komutanları ve aşiretleri aracılığıyla yanlış anlaşılma olduğunu ve yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek özür diledi.

Baba Dahham Şihap, Adana'da öldürülen Ali Şihap.

"Her yerde insanlar ölüyordu"

Bianet’te konuşan Ali’nin kuzeni Hammud El Hammud, “Zaten her gün operasyon oluyordu. Her yerde insanlar bu şekilde ölüyordu” ifadelerini kullandı.

Ali’nin 8 yaşında Aye, 10 yaşında Rawa isimli iki kız kardeşi var. Ayrıca hasta olan 9 yaşında Şükri adında bir tane de erkek kardeşi var.

Ailenin geçimi sağlamak için 40 gün önce kaçak yollarla Akçakale Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye gelen Ali, Adana’da bir hurdacıda iş buldu. Kazandığı parayı ise hem geçimini yapması hem de hasta olan kardeşinin tedavi masraflarını karşılanması için annesine gönderiyordu.

(FY)