14 yaşındaki çocuk işçi Nursefa Samur yaşamını yitirdi

Ağrı’nın Aşkale köyünde tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur, traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Nursema Samur (14)

Bu yıl şu ana kadar öğrenebildiğimiz 77. çocuk işçi ölümü..

Nursefa Samur..

14 yaşında, tarım işçisi..

Ağrı Merkez Aşkale Köyü'nde tarlada ayçiçeği hasadı yaparken traktöre bağlı biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti..#ÇocukİşçiliğiİleMücadeleye pic.twitter.com/K1JBztg4C4 — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 11, 2025

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) bu yıl öğrenebildikleri 77. çocuk işçi ölümü olduğunu duyurdu.

(NÖ)