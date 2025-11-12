ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 10:44
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 10:55
1 dk Okuma

14 yaşındaki çocuk işçi Nursefa Samur yaşamını yitirdi

Nursefa Samur'un hayatını kaybetmesi ile birlikte İSİG Meclisi bu yıl öğrenebildikleri 77. çocuk işçi ölümü olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
14 yaşındaki çocuk işçi Nursefa Samur yaşamını yitirdi

Ağrı’nın Aşkale köyünde tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur, traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Nursema Samur (14)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) bu yıl öğrenebildikleri 77. çocuk işçi ölümü olduğunu duyurdu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk işçi cinayeti Ağrı çocuk işçi ölümleri İSİG
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git