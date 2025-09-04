14 yaşındaki çocuk inşaatta çalışırken yoğun bakımlık oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde bir inşaatın ikinci katından aşağıya düşen 14 yaşındaki Emir Nehoş ağır yaralandı.

Serik Postası’nın aktardığına göre olay 29 Ağustos’ta yaşandı. Nehoş, Serik Merkez Mahallesindeki bir ev inşaatında çalışıyordu.

İddiaya göre inşaatın tesisat işlerini yapan ve olay günü binaya malzeme taşıyan Nehoş henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde binanın ikinci katında merdiven boşluğundan aşağıya düştü.

Diğer işçiler olayı fark ederek 112’ye durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nehoş’a ilk müdahaleyi inşaat içerisinde yaptı. Ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Nehoş’un burada kafasına ve vücudunun farklı yerlerinden darbe aldığı tespit etildi.

Durumu ağır olan Nehoş daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis soruşturmasını sürdürüyor.

Türkiye’de çocuk işçiliği ve mevzuatı Birleşmiş Milletler 0-18 yaş arasındaki insanları çocuk kabul ediyor. Ancak yasalar '14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişileri' çocuk işçi, '15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişileri' genç işçi olarak tanımlıyor. Türkiye yasalarına göre 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Ayrıca yasalar 15, 16 ve 17-18 yaş için farklı çalışma alanları ve koşulları belirlemiş durumda. Örneğin 15 yaşındaki bir çocuk işçi "bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir." Bu işler de "Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirlenmiş durumda. Örneğin bir çocuk işçi sadece; Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama,

Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği,

Esnaf ve sanatkarların yanında satış,

Büro hizmetlerine yardımcı,

Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı (yük taşıma ve istifleme hariç),

Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan,

Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme,

Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı (yük taşıma ve istifleme hariç),

Spor tesislerinde yardımcı,

Çiçek satışı, düzenlenmesi işlerinde çalışabilir. Sadece 16 yaşını doldurmuş kişiler "Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri" yapabilir. Ama hiçbiri kimya, metal, inşaat gibi ağır ve tehlikeli işkollarında çalıştırılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sonuncusunu Nisan 2024’te yayımladığı verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını çocuklar oluşturuyor. 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 22,1. Bu da 490 binden fazla çocuğun çalıştırıldığı anlamına geliyor. Son 12 yılda 261'i 5-14 yaş aralığında olmak üzere en az 770 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

